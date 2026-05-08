确立越南咖啡在国际市场的地位

越通社河内——以“从多样传统到人类共同的活态遗产”为主题的2026年世界咖啡遗产论坛是一个高级别国际对话空间，旨在阐明如何将咖啡视为一种“活态遗产”，具有“连接人、社区及文明”的能力，并致力于成为和谐、创新与可持续发展的共同语言。



本次论坛由得乐省人民委员会与联合国教科文组织、胡志明市文化大学以及中原传奇集团今年4月底在邦美蜀坊联合举行。得乐省通过此次论坛向国际友人介绍了咖啡种植与加工的知识，推广西原地区风土人情，促进多元文化对话并提升越南咖啡行业的价值，逐步确立越南咖啡产业在世界咖啡舞台上的地位。



本次论坛收到了国内外科学家和专家提交的近40篇有关咖啡行业的研究报告。在论坛期间，组委会举行了四场专题研讨会，主题分别为“世界咖啡史”、“咖啡种植与生产流程”、“全球消费文化与咖啡遗产的发展进程”以及“保护与可持续发展中的良好实践”。



论坛表明，咖啡不仅是一种农产品或一个经济产业，而被视为一种“活态遗产”，具有文化价值。联合国教科文组织驻越南首席代表乔纳森·华莱士·贝克（Jonathan Baker）表示：“根据2003年《保护非物质文化遗产公约》，遗产不仅是一种物体或产品，而是社区公认为文化生活一部分并代代相传的知识、技能、社会习俗及意义。” 咖啡的发展史除了是一部作物种植史外，更是一部交流、贸易、知识、创新与发展渴望的历史。



在此背景下，越南具有特殊地位，是世界领先的咖啡生产和出口国之一，拥有形成和发展极具特色咖啡文化的特殊条件。在得乐省邦美蜀市，咖啡与种植、照料、收获、加工、品鉴、文化礼仪及生活组织等本土知识体系紧密相连，汇聚了“活态遗产”的价值，需在现代生活中继续得到保护与发扬。



2025年3月，越南文化体育与旅游部向“得乐省咖啡种植与加工知识”颁发了国家级非物质文化遗产证书。在当前阶段，将这一遗产识别为一个具有历史深度、社区价值且充满活力的文化整体具有重要意义。越南外交部常务副部长阮明宇强调，向国际推介“得乐省咖啡种植与加工知识”将有助于推广西原地区风土人情，促进多元文化对话，提高越南咖啡产业的附加值，从而逐步确立越南咖啡在世界咖啡舞台上的地位。（完）

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