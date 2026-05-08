经济

确立越南咖啡在国际市场的地位

以“从多样传统到人类共同的活态遗产”为主题的2026年世界咖啡遗产论坛是一个高级别国际对话空间，旨在阐明如何将咖啡视为一种“活态遗产”，具有“连接人、社区及文明”的能力，并致力于成为和谐、创新与可持续发展的共同语言。

“得乐省咖啡种植与加工知识”获得国家级非物质文化遗产证书。图自nhandan.vn
“得乐省咖啡种植与加工知识”获得国家级非物质文化遗产证书。图自nhandan.vn

越通社河内——以“从多样传统到人类共同的活态遗产”为主题的2026年世界咖啡遗产论坛是一个高级别国际对话空间，旨在阐明如何将咖啡视为一种“活态遗产”，具有“连接人、社区及文明”的能力，并致力于成为和谐、创新与可持续发展的共同语言。

本次论坛由得乐省人民委员会与联合国教科文组织、胡志明市文化大学以及中原传奇集团今年4月底在邦美蜀坊联合举行。得乐省通过此次论坛向国际友人介绍了咖啡种植与加工的知识，推广西原地区风土人情，促进多元文化对话并提升越南咖啡行业的价值，逐步确立越南咖啡产业在世界咖啡舞台上的地位。

本次论坛收到了国内外科学家和专家提交的近40篇有关咖啡行业的研究报告。在论坛期间，组委会举行了四场专题研讨会，主题分别为“世界咖啡史”、“咖啡种植与生产流程”、“全球消费文化与咖啡遗产的发展进程”以及“保护与可持续发展中的良好实践”。

论坛表明，咖啡不仅是一种农产品或一个经济产业，而被视为一种“活态遗产”，具有文化价值。联合国教科文组织驻越南首席代表乔纳森·华莱士·贝克（Jonathan Baker）表示：“根据2003年《保护非物质文化遗产公约》，遗产不仅是一种物体或产品，而是社区公认为文化生活一部分并代代相传的知识、技能、社会习俗及意义。” 咖啡的发展史除了是一部作物种植史外，更是一部交流、贸易、知识、创新与发展渴望的历史。

在此背景下，越南具有特殊地位，是世界领先的咖啡生产和出口国之一，拥有形成和发展极具特色咖啡文化的特殊条件。在得乐省邦美蜀市，咖啡与种植、照料、收获、加工、品鉴、文化礼仪及生活组织等本土知识体系紧密相连，汇聚了“活态遗产”的价值，需在现代生活中继续得到保护与发扬。

2025年3月，越南文化体育与旅游部向“得乐省咖啡种植与加工知识”颁发了国家级非物质文化遗产证书。在当前阶段，将这一遗产识别为一个具有历史深度、社区价值且充满活力的文化整体具有重要意义。越南外交部常务副部长阮明宇强调，向国际推介“得乐省咖啡种植与加工知识”将有助于推广西原地区风土人情，促进多元文化对话，提高越南咖啡产业的附加值，从而逐步确立越南咖啡在世界咖啡舞台上的地位。（完）

越通社
#咖啡 #越南品牌 #农产品 #活态遗产 #遗产 #文明 #世界咖啡遗产论坛
关注 VietnamPlus

相关新闻

咖啡目前是越南对阿尔及利亚的主要出口产品。图自越通社

推动越南主力 产品对阿尔及利亚出口

据越通社驻阿尔及利亚记者报道，为在未来一段时间继续推动越南咖啡豆对阿尔及利亚市场的出口，越南驻阿尔及利亚大使陈国庆与商务参赞黄德润于3月31日走访了阿尔及利亚领先的大型咖啡加工企业——NTH Agro公司，并与其进行了工作座谈。

更多

越南在新阶段加大吸引外商直接投资力度。图自越通社

越南在新阶段加大吸引外商直接投资力度

2026年前几个月，流入越南的外商直接投资（FDI）资金持续释放积极信号。在全球经济动荡的背景下，越南能够保持对外资的吸引力体现了国内投资环境的稳定性。

越南工贸部颁布CEPA项下货物原产地规则

越南工贸部颁布CEPA项下货物原产地规则

为实施越南与阿拉伯联合酋长国政府之间的《全面经济伙伴关系协定》（CEPA），越南工贸部已于2026年5月5日颁布了第24/2026/TT-BCT号通知，规定了该协定项下的货物原产地规则。

北宁省出口服装生产线。图自越通社

行政审批制度改革成效显著 海外侨胞投资者信心大增

越共中央政治局2025年5月4日签发关于发展私营经济部门的第68-NQ/TW号决议落地实施一年后，企业界和海外侨胞已经感受到积极信号，尤其是在政策思维方面的转变。私营经济部门日益被视为经济体的重要驱动力。

传统手工艺村发展的动力

传统手工艺村发展的动力

时代强劲变革之际，衡量发展的标准不再仅仅是增长速度，而是文化的深度。第 80-NQ/TW 号决议开启了全新的视角：文化不再居于人后，而是与发展同行并发挥引领作用。

同塔省的榴莲采收活动。图自越通社

破解种植园和检验室堵点 打通榴莲出口通道

5月初，同塔省和九龙江三角洲地区多地的榴莲价格暴跌，降至多年来最低水平，使果农如同“坐在火堆上”，面临亏损风险。与此同时，供应持续增加的压力叠加出口环节在质量检测方面遇到的障碍，使得市场消费整体趋于低迷。

胡志明市高端公寓市场持续强劲升温 图自越通社

亚行：三大改革重点助力越南实现突破性增长

在全球经济充满波动的背景下，越南提出了雄心勃勃的发展目标，希望在2026—2030年期间实现两位数增长，从而实现到2045年成为高收入国家的愿景。然而，全球经济环境中的“逆风”因素也给这一进程带来不少挑战。

国际买家在2025年越南国际采购展（Viet Nam International Sourcing 2025）上了解越南产品。图自越通社

越南即将举办2026年国际供应链连接系列活动

越南工贸部2026年5月5日颁布了第1049/QĐ-BCT号决定，批准举行2026年国际商品供应链对接系列活动（Viet Nam International Sourcing 2026 - VIS）。该活动预计将于2026年9月3日至5日在胡志明市西贡会展中心（SECC）举行。

澳大利亚越南企业家协会（VBAA）秘书长、越澳青年企业家俱乐部主席杜嘉胜。图自越通社

建设国际金融中心——越南参与全球竞争的战略性布局

在全球资本流动格局加速重塑、各大金融中心竞争日趋激烈的背景下，一个关键问题摆在越南面前：如何避免被边缘化？当新加坡、香港（中国）等已确立国际金融中心地位，越南建设区域性金融“枢纽”已不仅是发展愿景，更是具有战略意义的必然选择。

附图 图自西贡解放报

“一人公司”模式鼓励全民创业

政府刚颁布的《国家创新创业战略》中一个值得注意的内容是，政府将研究、制定关于“一人公司”模式的试点政策，为推动经济增长、改革创新和提高国家竞争力做出贡献。

在活动上展示的越南咖啡产品。图自越通社

越南主动深耕德国高品质咖啡市场

5月5日，由德国烘焙咖啡协会主办的大型咖啡盛会——2026年咖啡校园（Kaffee Campus 2026）在德国柏林会议中心正式拉开帷幕。这是越南企业深耕高品质咖啡市场、满足欧盟严苛标准的良好机会。

越美企业加强投资合作

越美企业加强投资合作

据越通社驻华盛顿记者报道，当地时间5月4日晚，越南驻美国大使馆同美国商务部及"选择美国"计划（SelectUSA）联合举办了"连接越南/选择美国2026"活动，吸引了来自两国政府机构、投资促进组织和企业界的近140名代表参加。

CT集团董事长陈金钟（左）。图片来源：越通社

CT集团希望在多个领域与芹苴市开展合作

CT集团董事长陈金钟表示，集团所属单位带到芹苴市的技术不仅在越南是全新的，在世界范围内也十分前沿，许多国家尚不了解或了解甚少，例如：生物角膜移植、动物器官移植到人体、国家数字孪生以及低空经济等。