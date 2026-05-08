经济

一系列“超级”基建项目推动胡志明市实现经济新突破

值庆祝4·30越南南方解放日之际，胡志明市总投资高达数十万亿越盾的一系列大规模基础设施项目集中开竣工，有望为改变城市面貌、促进越南南部重点经济区增长注入重要动力。

芹耶国际转运港效果图。图自《青年报》
芹耶国际转运港效果图。图自《青年报》

越通社河内——值庆祝4·30越南南方解放日之际，胡志明市总投资高达数十万亿越盾的一系列大规模基础设施项目集中开竣工，有望为改变城市面貌、促进越南南部重点经济区增长注入重要动力。

改变城市面貌的万亿工程

本次动工活动的核心项目是位于守添新城区的中心广场项目，规模超过20公顷，属于中心广场和新行政中心综合体。该工程有望成为一个大型公共空间，用于举办国际规模的政治、文化活动，同时成为现代都市的新“心脏”，与西贡河景观和谐连接。

与此同时，位于龙屋港的胡志明市胡志明博物馆分馆改造项目具有弘扬历史价值的意义，将此空间升级为与其伟大领袖名字命名的城市地位相匹配的高品质文化旅游目的地。

在胡志明市西北地区，位于旭门乡的Berjaya国际大学都市区项目在停滞近20年后重新启动。该项目规划人口约13.5万人及6万名学生，旨在打造一个集教育、研究、服务于一体的都市模式，有助于疏解人口并发展郊区的社会基础设施。

在交通领域，地铁2号线滨城至守添段动工，该线路起着连接现有中心城区与守添半岛的作用。该项目不仅是一项交通基础设施，还为沿线城市空间发展创造动力，为连接隆城机场奠定基础。

新突破周期的增长杠杆

2026年4月30日也标志着胡志明市迈向海洋进程中的一个特殊里程碑，该市已向芹耶国际中转港项目的投资者颁发批准决定。该项目是胡志明市成为海洋城市战略中的“灵魂”项目。芹耶港位于出海口，能够接收目前世界上最大吨位的集装箱船。

此外，盖梅下港综合与集装箱码头（一期），该港口规模351.2公顷，总投资约50.2万亿越盾，设计吞吐能力为每年1100万标准箱；以及盖梅Gemadept港—Terminal Link港项目（二期），总投资约8.36万亿越盾。目前这两个项目正在加紧完成最后的准备工作，以便在2026年接下来的阶段动工。

据专家评估，这一系列项目发挥着“增长杠杆”的作用，基础设施公共投资在中期的辐射系数可达国内生产总值的1.5至2.5倍。仅就海港和物流领域而言，由于服务收入及降低物流成本效应的带动，回收资金能力积极，从而提高出口商品的竞争力。（完）

越通社
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