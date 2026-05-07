经济

越南岘港市与老挝塞公省加强合作 保障边境口岸交通与出入境便利化

5月6日，越南岘港市代表团与老挝塞公（Xekong）省代表团在塞公省举行工作会议，就在岘港市实施14D号国道扩建升级项目期间，确保南江-达当（Nam Giang-Daktaok）国际口岸交通工具分流和出入境管理工作的问题进行商讨。

双方代表团共同签署了会议纪要。图自越通社
双方代表团共同签署了会议纪要。图自越通社

越通社河内——越通社驻老挝记者报道，5月6日，越南岘港市代表团与老挝塞公（Xekong）省代表团在塞公省举行工作会议，就在岘港市实施14D号国道扩建升级项目期间，确保南江-达当（Nam Giang-Daktaok）国际口岸交通工具分流和出入境管理工作的问题进行商讨。

朱莱开放经济区管理委员会副主任邵越勇与塞公省财政厅厅长坎厚·翁马尼（Khamhou Onmani）共同主持了会议。

会上，双方先后通报了南江-达多国际口岸的车辆交通分流及公民出入境情况。同时就交通规定、车辆管理、货物税收、以及在岘港市对14D国道（起自胡志明公路并杠路段，止于南江国际口岸）进行扩建升级期间的人员与车辆出入境方案进行了深入讨论并达成共识，旨在以确保进出口货物运输及跨境人员往来保持正常。此外，岘港方面分享了14D国道扩建项目的投资信息，并建议塞公省研究并提请投资升级16B国道（从达多口岸至塞公省中心路段）。

双方一致同意指派专人负责对接、协调解决并提供详实、准确的信息。

会议结束时，岘港市代表团与塞公省代表团共同签署了会议纪要。（完）

越通社
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