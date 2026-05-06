越南国际电子及智能设备展即将举行

越通社河内——2026年越南国际电子及智能设备展（IEAE 2026）将于2026年5月28日至30日在胡志明市西贡会展中心正式举行。该活动由潮域展览公司（Chaoyu Expo）与Vinexad公司联合举办，预计将汇聚数百个品牌、数千种产品和技术。



Vinexad 公司称，今年展览规模超过1万平方米，设有500多个展位，吸引300多家企业参展，其中包括许多来自中国深圳、东莞、宁波、中山、佛山等大型电子制造中心的企业。展出产品丰富多样，从消费电子产品到家用电器。



越南国际电子及智能设备展被视为越南消费电子及家电行业的深度商贸对接平台，为生产商、采购商和分销伙伴创造直接对接的空间。各项贸易促进活动组织有序，支持企业寻找合作伙伴并扩大合作。





今年展览规模超过1万平方米，设有500多个展位。图自越通社

消费电子展区展示了耳机、蓝牙音箱、游戏设备、手机配件、智能穿戴设备、无人机、机器人等热门产品。而家用电器展区则聚焦便捷、节能的产品，如电磁炉、空气炸锅、风扇、吹风机、榨汁机和电热水壶等。



2026年越南国际电子及智能设备展还将举行B2B贸易对接活动，为采购商制定专属参观路线，帮助他们接触到优质供应源并提高合作效率。



与此同时，展会还将举办专业论坛和研讨会，帮助企业获取市场最新信息，完善经营战略，同时主动适应变化，制定适合的发展方向。参加展会是企业领先把握趋势、发展分销网络、提升国内外市场竞争力的战略举措。（完）