加速推进7座跨红河大桥建设，多项工程施工量已超70%

越通社河内——截至2026年5月初，河内市跨红河大桥项目正在同步推进，多项施工项目取得了显著进展。然而，征地拆迁、技术基础设施迁移以及施工条件的保障，仍是直接影响整体进度的关键因素。



河内市交通工程建设投资项目管理局表示，全市目前正在部署7座跨红河大桥项目包括：四连桥、玉回桥、陈兴道桥、上葛桥、云福桥、红河桥和米所桥。这些项目正采取多点同时施工的方式，重点推进冲孔灌注桩、承台、墩身及梁体结构等关键项目，其中多项工程施工量已超70%。



各项目的进度也处于城市领导的高度关注与直接督促之下。此前，河内市人民委员会主席武大胜对四连桥和陈兴道桥的征地拆迁、安置区建设及施工进展情况进行实地视察。



河内市开展陈兴道桥项目施工场地征地拆迁。图自越通社

市领导要求相关单位集中精力彻底解决每一项具体工作，特别是征地拆迁问题；同时要求建设单位和承包商重新梳理进度，制定细化到每个时间节点的施工计划，最大限度动员资源，做到“建一片、成一片”。市领导强调，目标是确保这两个项目在 2027年第二季度正式投入运营。



视察米所桥的时候，河内市委书记要求项目管理委员会、红云乡政府及相关单位必须牢牢掌握征地拆迁、施工便道及材料堆场的落实情况，确保施工条件通畅；在河江上施工过程中，必须确保劳动安全、水陆交通安全，并加强环境保护，保障河流流向不受影响。



对玉回桥进行实地考察时，河内市委书记要求进度必须与质量并重，绝不能以牺牲工程安全和耐久性来换取进度，但也不能让质量要求成为施工拖延的借口。



同步开展7座跨红河大桥建设，有望为首都交通基础设施发展带来重要转变，增强区域互联互通，减轻现有桥梁负荷，并拓展红河两岸的城市发展空间。对接下来阶段的要求不仅是加快施工进度，还必须确保征拆清场、施工条件通畅、工程质量、劳动安全以及投资后的衔接效率。（完）