经济

吸引外资顺势而为：越南在全球产业转移中稳“量”提“质”

在全球地缘政治波动加剧、贸易不确定性上升的背景下，外商直接投资持续承压。然而，越南凭借稳定的政策环境和不断增强的产业承接能力，不仅保持了外资规模的稳定，还实现了投资质量的持续提升，正逐步向全球价值链迈进。

北宁省力争2025年吸引外资超60亿美元 图自越通社
北宁省力争2025年吸引外资超60亿美元 图自越通社

越通社河内——在全球地缘政治波动加剧、贸易不确定性上升的背景下，外商直接投资持续承压。然而，越南凭借稳定的政策环境和不断增强的产业承接能力，不仅保持了外资规模的稳定，还实现了投资质量的持续提升，正逐步向全球价值链迈进。

逆风中保持增长韧性

2021至2025年间，全球经济经历了疫情冲击、地缘紧张与供应链重构等多重考验。在此背景下，越南外资吸引表现依然稳健，年均注册资本维持在270亿至380亿美元之间，2025年达384亿美元；实际到位资金约276亿美元，同比增长9%，创近五年新高。



到位资金的持续增长，反映出外资项目推进顺畅、企业投资信心稳固。尽管全球资本趋于谨慎，但外资在越实际履约情况良好，进一步巩固了外资在越南制造、出口和经济增长中的支柱作用。

专家指出，注册资本反映投资意向，实际到位资金才直接拉动增长。在复杂国际环境中仍保持较高履约率，说明投资者对越南市场前景和营商环境持续看好。

与此同时，新增项目数量稳步上升，显示越南在全球供应链多元化布局中仍具吸引力。投资来源结构也体现了区域联动趋势，新加坡、韩国、中国、日本等亚洲经济体继续占据主导地位。

值得关注的是，“纵深投资”趋势日益明显。2025年外资增资与股权并购金额增长54.8%，表明投资者不仅进入市场，更注重长期布局与本地嵌入。这种“用资本投票”的行为，既是对政策环境的认可，也反映出市场潜力的持续释放。

进入2026年，尽管外部形势依旧复杂，一季度越南FDI注册资本仍达约152亿美元，同比增长显著；实际到位资金约46亿美元，同比增长7%至8%。外资企业继续在外贸出口中发挥关键作用，长期占越南出口总额的70%至75%，并持续保持贸易顺差。

结构升级：从“加工组装”迈向“高技术”

在规模保持稳定的同时，越南FDI结构正加速优化。制造业仍为外资核心领域，2021至2025年占注册资本比重为55%至60%，2026年初已升至70%以上，2025年起占到位资金的80%以上。

更重要的是，产业内部结构正在升级。外资正从劳动密集型和简单组装环节，转向电子元件、半导体、精密设备、数据中心及数字技术等高附加值领域。一批大型项目密集落地，表明越南正加速嵌入全球供应链的高端环节。

例如，三星电机在太原省投资12亿美元建设FCBGA基板项目，乂安省22亿美元的液化天然气发电项目等，均体现出外资向高技术、基础性产业延伸的趋势。这也反映出越南正推进“有选择地引资”策略，优先吸引高技术、创新性及具备驱动作用的项目。


未来前景：改革能力决定发展上限

世界银行和亚洲开发银行等国际机构预测，2026年全球FDI仍将受到高利率、地缘政治和经济碎片化等因素的制约，但越南仍具备保持吸引力的多重优势。

专家指出，未来吸引外资的关键在于改革与适应能力，主要包括：维持宏观稳定、完善基础设施、提升劳动力素质及推进制度性改革。

河内国家大学下属经济大学宏观经济研究组组长阮国越博士认为，需要从“用税收铺红地毯”转向“用制度与基础设施建设‘巢穴’”。

新一代FDI吸引模式将围绕三大支柱构建：一是战略性基础设施（涵盖数字、数据和绿色能源基础设施）；二是高质量人力资源培养；三是稳定、透明、可预期的制度环境。

总体来看，随着投资环境持续优化、产业结构不断升级，越南有望在稳住外资规模的同时，进一步成长为全球供应链中的“战略节点”。

据专家评估，越南维持外资吸引力的突出优势主要包括：宏观经济与政治基础保持稳定；广泛参与的自由贸易协定网络使其成为进入多个大型市场的门户；此外，“中国+1”趋势持续推动全球生产链向越南转移。

更为重要的是，越南正推动外资吸引策略向“有质量的选择”转型，优先吸引高科技、创新、绿色经济及数字化转型等领域的外资项目。(完)

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越通社
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