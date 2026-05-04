经济

穆迪将越南信用评级展望上调至“积极”

5月4日，国际评级机构穆迪（Moody’s）将越南的评级展望从“稳定”上调至“积极”，同时维持越南国家主权信用评级为 Ba2。

附图。图自路透社
附图。图自路透社

越通社河内——5月4日，国际评级机构穆迪（Moody’s）将越南的评级展望从“稳定”上调至“积极”，同时维持越南国家主权信用评级为 Ba2。

越南财政部表示，穆迪将越南展望上调至“积极”，反映了该机构对越南中长期改善信用状况能力的信心。穆迪认为，通过自2024年底开始实施的行政手续、法律及公共部门改革，越南的体制质量和治理水平正得到显著提升。

改革进程已初见成效。其中，体制重组减少了行政审批流程，通过部门合并及加强政府机关间的协调，提高了项目审批流程和管理程序的效率。这些进展提升了越南信用报告中的制度得分，有助于稳定宏观经济并降低潜在风险。

同时，通过加大数字化转型、基础设施投资、提高人力资源质量以及发展资本市场，越南经济的竞争力持续增强。穆迪认为，来自美国贸易保护主义措施的风险已低于此前预期；而越南通过强劲的经济增长和可持续的外商直接投资流入，展现了极强的韧性，进一步巩固了越南在全球供应链中的地位。

穆迪指出，得益于稳固的增长基础、强劲的外部经济缓冲力、低外汇风险以及多样化的能源与出口结构，越南有能力抵御因地缘政治波动引发的能源价格、运输成本及通胀压力等冲击。然而，穆迪也提醒，尽管已大有改善，但银行系统风险、房地产市场风险及体制性存续问题仍是阻碍越南信用评级进一步上调的因素。

在全球充满动荡与挑战的背景下，穆迪维持越南国家信用评级并上调评级展望至“积极”（越南是亚太地区（APAC）唯一获得穆迪“积极”展望评估的国家），体现了国际社会对越南党、国会和政府在稳定宏观经济、深化体制改革方面所作出的努力的高度认可。这是越南稳步迈入发展新纪元的基石，助力实现“两位数”增长、促进增长模式转型，将发展科学技术、创新创造和数字化转型作为主要动力；及时且彻底地解决“瓶颈”问题；迅速动员、疏通并释放一切社会资源。

财政部及政府各部门将继续与穆迪、其他信用评级机构及国际组织配合，确保在评估越南信用状况时提供充分且及时的更新信息。（完）

越通社
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