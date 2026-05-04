经济

越南政府总理黎明兴：统筹部署，多管齐下促增长

5月4日，越南政府总理黎明兴主持召开2026年4月政府例行会议。这是第十六届政府的首次例行会议。

越南政府总理黎明兴5月4日主持召开2026年4月政府例行会议。图自越通社
越南政府总理黎明兴5月4日主持召开2026年4月政府例行会议。图自越通社

越通社河内 ——5月4日，越南政府总理黎明兴主持召开2026年4月政府例行会议。这是第十六届政府的首次例行会议。

会议重点评估了4月份及前4个月的经济社会发展形势、公共投资资金分配与拨付进度、各项国家目标计划的实施情况、指导调控工作以及今后的重点任务等。

在新一届政府健全后，政府、政府总理更新了落实十四大决议的行动计划以及中央关于2026-2030年经济社会发展、财政预算、公债借贷偿还、中期公共投资的第18号结论。同时，颁布了8项关于行政体制改革的决议，据此废除了数百项行政手续和经营条件，大力推进向地方分权。

会议一致认为，宏观经济基本稳定，通胀得到有效抑制，国民经济总体平衡。生产经营呈现积极态势，行政改革稳步推进，营商环境持续改善，反腐败反浪费工作不断深化。文化、社会、环境等领域得到切实关注，国防安全形势保持稳定，对外交往与国际融入工作有序推进。

然而，会议也指出了一些困难与挑战，如宏观调控压力仍大，特别是在利率、汇率方面；传统增长动力未能充分发挥，新动力尚需时间；分级分权和两级地方政府模式的运作仍存在不足。

黎明兴在会议总结讲话中要求各部门各地区深刻领会并坚决组织落实党、国会和政府的各项决议，在推动增长的同时，保持宏观经济稳定，调动并有效利用一切资源用于发展。

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越南政府总理黎明兴5月4日主持召开2026年4月政府例行会议。图自越通社

关于完善机制体制，黎明兴强调要加强立法工作的纪律，严明一把手责任；抓紧处理积压文件，严格控制新文件的颁布。同时，继续推进行政体制改革，削减经营条件，加强分级分权与检查监督。

在宏观经济调控方面，黎明兴要求财政部牵头，国家银行及各部委配合，多措并举，推动增长，保持宏观经济稳定；制定应对国内外波动的预案。财政部制定增收节支得来的资金使用方案；完善资本市场、企业债券、试点加密资产市场的法律法规。

对于公共投资，黎明兴要求加快资金分配与拨付，提高资金使用效率，并每月公开结果。国家银行灵活调控货币政策，管控外汇市场，保障流动性，为企业以合理成本获取资金创造条件。

在具体领域，黎明兴要求保障粮食安全，推动农产品销售；扩大出口市场，发展国内市场；促进能源项目，确保不缺电。同时，加快重点基础设施项目部署，推动房地产市场健康发展，大力推进保障性住房项目建设。

关于科技与数字化转型，需要发展数字基础设施和国家数据；推动创新和人工智能发展；完善服务于解决行政手续的平台。文化社会领域继续得到重视，保障民生，提高教育质量，关心人民生活。

黎明兴强调，当前需要解决的工作量巨大且要求高，希望各部委各地区增强责任意识，集中解决困难，有效组织实施既定任务，为今后快速、可持续发展奠定坚实基础。（完）

越通社
#越南政府总理黎明兴 #统筹部署 #促增长 #越南经济 #政府例行会议
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