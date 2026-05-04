前四月全国新设及复工复产企业数量增长33.9%

越通社河内——据财政部统计局5月3日发布的2026年4月及前4个月经济社会形势报告显示，2026年4月，全国新注册企业近2.04万家。最值得关注的并非数量，而是资金的质量。



尽管新设企业数量较2026年3月下降7.1%，但注册资本却增长了9.7%，达近246.8万亿越盾。与去年同期相比，这一突破态势更为明显，企业数量增长33.9%，注册资本大幅增长84.6%。



2026年前4个月，平均每月有2.99万家新设或复工复产企业。注入经济体的登记资本总额达到近1900万亿越南盾，较2025年同期增长4.2%。这表明投资者正准备为新的生产和经营项目投入更大规模的资金。



根据统计局的数据，过去4个月各行各业表现出的分化态势，也反映了投资资本面对市场需求时所具备的灵活性。



与此同时，市场仍在经历一场深度洗牌。今年前4个月，共有10.89万家企业退出市场，增长12.8%。平均每月约有2.72万家企业暂停营业或注销。



其中，有期限暂停营业的企业数量增长5.1%，而完成解散手续的企业数量与去年同期相比则大幅增长98.7%。批发、零售及汽车摩托车维修是解散数量最多的领域，达5719家企业；房地产经营也是面临巨大压力的行业，解散率增长超一倍。 为了支持企业发展，在扶持企业及个体工商户的各项方案中，财政部领导要求着力解决在体制机制、土地获取、资源矿产、利率支持以及人力资源培训等方面的瓶颈问题。



与之并行的措施还包括：制定消减行政手续、精简办理时间和降低成本的路线图；构建针对中小企业和个体工商户的税务及办税流程支持政策体系，实现税务对接；推动个体工商户转型为企业，支持小微企业做大，助力大型企业走向全球化、成为跨国公司，并与基础设施配套机制挂钩。（完）

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