经济

前四月全国新设及复工复产企业数量增长33.9%

据财政部统计局5月3日发布的2026年4月及前4个月经济社会形势报告显示，2026年4月，全国新注册企业近2.04万家。最值得关注的并非数量，而是资金的质量。

广义省外商直接投资项目为当地众多劳动者创造就业机会并增加收入。图自越通社
广义省外商直接投资项目为当地众多劳动者创造就业机会并增加收入。图自越通社

越通社河内——据财政部统计局5月3日发布的2026年4月及前4个月经济社会形势报告显示，2026年4月，全国新注册企业近2.04万家。最值得关注的并非数量，而是资金的质量。

尽管新设企业数量较2026年3月下降7.1%，但注册资本却增长了9.7%，达近246.8万亿越盾。与去年同期相比，这一突破态势更为明显，企业数量增长33.9%，注册资本大幅增长84.6%。

2026年前4个月，平均每月有2.99万家新设或复工复产企业。注入经济体的登记资本总额达到近1900万亿越南盾，较2025年同期增长4.2%。这表明投资者正准备为新的生产和经营项目投入更大规模的资金。

根据统计局的数据，过去4个月各行各业表现出的分化态势，也反映了投资资本面对市场需求时所具备的灵活性。

与此同时，市场仍在经历一场深度洗牌。今年前4个月，共有10.89万家企业退出市场，增长12.8%。平均每月约有2.72万家企业暂停营业或注销。

其中，有期限暂停营业的企业数量增长5.1%，而完成解散手续的企业数量与去年同期相比则大幅增长98.7%。批发、零售及汽车摩托车维修是解散数量最多的领域，达5719家企业；房地产经营也是面临巨大压力的行业，解散率增长超一倍。 为了支持企业发展，在扶持企业及个体工商户的各项方案中，财政部领导要求着力解决在体制机制、土地获取、资源矿产、利率支持以及人力资源培训等方面的瓶颈问题。

与之并行的措施还包括：制定消减行政手续、精简办理时间和降低成本的路线图；构建针对中小企业和个体工商户的税务及办税流程支持政策体系，实现税务对接；推动个体工商户转型为企业，支持小微企业做大，助力大型企业走向全球化、成为跨国公司，并与基础设施配套机制挂钩。（完）

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越通社
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