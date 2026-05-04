2026年前4月越南农林水产品出口增长5.4%

越通社河内——据越南农业与环境部消息，2026年4月，越南农、林、水产品出口额估计达60.5亿美元，环比下降3.8%，同比下降0.8%。累计2026年前4个月，全行业出口总额约达230.4亿美元，比2025年同期增长5.4%。



其中，农产品出口达121.6亿美元，增长1.5%；畜牧产品出口达2.45亿美元，大幅增长45.5%；水产品出口达35.9亿美元，增长11.9%；林产品出口达58.2亿美元，增长0.8%。



按市场看，亚洲继续是越南农、林、水产品最大的出口市场，占出口总份额的44.1%。其次是美洲和欧洲，占比分别为20.9%和15.8%，而非洲和大洋洲占比较小，分别为2.3%和1.4%。与去年同期相比，2026年前4个月，农林水产品对亚洲出口额增长11.5%，对欧洲增长3.7%，对大洋洲增长19.8%；相反，对美洲出口下降3.5%，对非洲出口大幅下降26%。



其中，中国仍是越南农林水产品最大的出口市场，占21.1%的市场份额，其次是美国占18.5%，日本占7%。同期，越南农林水产品对华出口大幅增长28.8%，对日出口小幅增长1.3%，而对美国市场则录得4.8%的降幅。



2026年前4个月，部分主要农产品出口在增长和下降组之间出现明显分化。积极增长组包括胡椒和果蔬。具体而言，胡椒出口达9.51万吨、6.144亿美元，比2025年同期分别增长29.2%和20.9%；而果蔬出口达20.6亿美元，大幅增长22.3%。



相反，许多商品出口额下降。咖啡虽出口量增长15%，达78.93万吨，但出口额仅为36亿美元，下降7.8%，原因是平均出口价格大幅下跌19.8%。同样，橡胶出口量达46.38万吨、8.609亿美元，出口量微增2.4%，但出口额下降1.4%；腰果出口量达18.66万吨、12.9亿美元，出口量下降4.6%，出口额下降2.9%；大米出口量达330万吨、15.7亿美元，出口量下降2.3%，出口额下降11.1%。茶叶则出口量和出口额双双下降。



按市场看，增长趋势集中在部分亚洲市场。中国继续是亮点，多种商品进口强劲增长，如咖啡（增长80.8%）、大米（增长44.4%）和果蔬（增长49.6%）。此外，一些其他市场也录得显著增长，如美国对胡椒（增长54.2%）、泰国对腰果（增长58.6%）和印度尼西亚对橡胶（增长2.2倍）。



与此同时，许多市场呈下降趋势，如菲律宾咖啡（下降28.4%）和茶叶（下降高达75.2%）进口大幅减少，巴西橡胶（下降42.1%）进口减少，科特迪瓦大米（下降59.6%）进口减少，阿拉伯联合酋长国腰果（下降52.3%）和胡椒（下降32.5%）进口减少。总体而言，全球价格波动继续是过去一段时间影响多种农产品出口额的主要因素。



越南农业与环境部还表示，2026年前4个月农林水产品进口总额估计达176.5亿美元，同比增长12%。其中，农产品进口值达115.1亿美元，增长16.2%；畜牧产品进口值达17.5亿美元，增长25.3%；水产品进口值达10.5亿美元，增长2.7%；林产品进口值达11.5亿美元，增长24.1%。（完）

越通社