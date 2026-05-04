越南—印度：在新阶段拓展贸易合作空间

越通社河内5月4日——自1972年建立外交关系以来，尤其是在双边关系被升级为全面战略伙伴关系10年（2016—2026年）之后，越南与印度不断巩固政治互信，拓展多领域合作，并取得了丰硕成果。其中，经贸合作继续成为亮点，双边贸易额强劲增长，投资、数字技术、纺织、能源、供应链及创新等领域的合作朝着更高质量方向前进。因此，越共中央总书记、国家主席苏林对印度进行国事访问有望为构建新发展阶段双边关系合作框架注入动力。



互补性强



据越南工贸部介绍，近年来越印双边贸易金额持续保持积极增长态势。具体而言，在2016—2025年阶段，双边贸易金额增长了两倍，从54亿美元提升至超过164亿美元。其中值得一提的是，2022年双边贸易金额达150亿美元，完成了两国高层领导在纪念建交50周年之际所设定的目标，2025年双边贸易金额达164亿美元，创下历史新高。



统计数据显示，2025年越印双边贸易额达164.6亿美元，同比增长10.5%。其中，越南对印度出口额103亿美元，同比增长14.2%；自印度进口额61亿美元，同比增长4.9%。



仅2026年前3月，越印双边贸易额达48亿美元，同比增长28%。其中，越南对印度出口额为29亿美元，同比增长25%；自印度进口额为18亿美元，同比增长34%。



据专家分析，当前越南与印度双边贸易关系中一个值得关注的特点是两国经济之间的互补性日益凸显。印度在拥有超过14.5亿人口的庞大市场、原材料供应、软件技术、医药产业以及配套工业等方面具有优势；而越南则在制造能力、出口实力以及通过新一代自由贸易协定网络实现深度融入全球经济方面表现突出。



这种互补性使越印之间直接竞争较少，而更倾向于加强供应链协同联动和拓宽市场。在许多全球企业正寻求传统市场之外的新生产中心的背景下，越南与印度正日益成为区域供应链多元化战略中的两个重要环节。



除了贸易之外，两国投资合作也不断拓展至多个领域。截至目前，印度已对越南34个省市中的20个开展投资。其中，胡志明市、得乐省、庆和省、清化省、西宁省、乂安省和富寿省等是资金流入的主要方向。



而越南对印度投资项目累计30个，注册资本总额约1.5亿美元。其中值得关注的是Vin集团计划在泰米尔纳德邦建设电动车制造厂，并预计今后将其在印度的投资金额提升至65亿美元。



据有关专家评价，当前双边经济关系正从传统贸易模式转向生产联结与长期投资。参与印度大型综合纺织区和服装园区（PM MITRA）、推进纺织—皮革制鞋一体化供应链建设、加强创新合作与技术转移等举措，表明两国关系正迈入更加务实高效的新阶段。



位于得乐省印度独资公司——越南KCP工业优先责任公司的生产线。图自越通社

合作空间广阔



在全球纺织服装供应链加速重组的背景下，越南与印度正逐渐成为两个具有高度互补性的关键生产中心。越南在生产和出口方面具有优势，而印度则在原材料、棉花、天然纤维以及纺织印染等方面具有优势。



越南驻印度商务参赞裴忠上表示，越南与印度在纺织服装价值链中并非竞争对手，而是具有互补性的合作伙伴。加强企业对接，促进双向投资，并参与“Bharat Tex”和“PM MITRA”等合作平台，将有助于构建更加可持续、灵活且具备更强全球冲击抵御能力的供应链体系。



除了纺织服装领域外，皮革制鞋、加工业等其他领域合作范围也在不断扩大。



尤其是，数字技术正成为双方经济关系的新增长动力。越南软件与信息技术服务协会（VINASA）与印度服务出口促进委员会（SEPC）签署合作谅解备忘录，已有力促进企业对接、数字服务贸易往来，并扩大数字化转型、软件外包、人工智能（AI）及物联网（IoT）等领域的合作范围。



另一个值得关注的合作趋势是，越南驻印度商务处与印度零售商Reliance Retail日前共商将越南新鲜水果、咖啡、腰果、加工水产品及快速消费品等商品上架其SMART Bazaar零售体系。Reliance Retail也确认将派遣企业代表团赴越寻找供应商。



除了市场驱动因素外，东盟与印度今年3月底在东盟—印度货物贸易协定(ATIGA)混合委员会第12次会议上一致同意在今年完成AITIGA升级谈判进程，有望为双边贸易注入新的动力。



专家指出，若双方继续保持当前增长势头，并进一步加强企业对接、物流体系、支付结算、投资促进及技术合作等方面的联通，越南与印度200亿美元贸易额的目标已不再遥远。



更重要的是，当前越南与印度的经济关系不仅具有双边意义，也与印太地区新供应链格局的形成趋势密切相关。在全球经济仍存在诸多不确定性的背景下，加强与印度这一高度互补性伙伴的合作，将有助于越南企业提升抗风险能力、实现市场多元化，并拓展长期发展空间。



在全面战略伙伴关系基础上，随着政治互信不断增强以及价值链连接需求持续上升，越南与印度正迎来推动贸易与投资合作迈入更深层次、更广范围、更可持续的新发展阶段的重大机遇。（完）

