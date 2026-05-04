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越南政府总理黎明兴将赴菲律宾出席第48届东盟峰会

据越南外交部发布的公告，应2026年东盟轮值主席国菲律宾总统费迪南德·罗慕尔德兹·马科斯的邀请，越南社会主义共和国政府总理黎明兴将率领越南高级代表团出席于2026年5月7日至8日在菲律宾宿务举行的第48届东盟峰会。

越南政府总理黎明兴。图自越通社
越南政府总理黎明兴。图自越通社

越通社河内——据越南外交部发布的公告，应2026年东盟轮值主席国菲律宾总统费迪南德·罗慕尔德兹·马科斯（Ferdinand Romualdez Marcos Jr）的邀请，越南社会主义共和国政府总理黎明兴将率领越南高级代表团出席于2026年5月7日至8日在菲律宾宿务举行的第48届东盟峰会。（完）

越通社
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