以阮文秀命名花园 缅怀新法西斯主义受害者

越通社河内5月4日——越通社驻德国记者报道，柏林马尔灿-黑勒斯多夫区议会已通过决议，将一座小公园命名为“阮文秀花园”，以纪念34年前新法西斯主义和种族暴力受害者阮文秀。该决议于2026年4月3日通过，命名仪式于5月1日举行。
该提议由德国左翼党发起，并得到了鼓锣协会、各社团及在德越南人社群的持续推动。仪式由鼓锣协会、左翼党区分支机构及原队长-翻译俱乐部联合举办。
阮文秀出生于1963年，1992年4月24日被一名新纳粹分子杀害，年仅29岁。当时正值两德统一后右翼极端暴力浪潮泛滥之际。1992年5月3日，越南社群约2000人举行了游行，并在如今的花园所在地为他举行了葬礼。
在纪念仪式上，左翼党代表布约恩·蒂勒拜因表示，尽管在这起令人痛心的事件发生34年后才以阮文秀的名字命名花园，虽然为时已晚，但仍然是推动社会正义的一项重要成果。他指出：“以阮文秀的名字命名花园，不仅是对一个个体的纪念，更是向社会发出警示，提醒人们关注种族暴力的受害者。”
在正式仪式开始前，慈恩寺释慈仁上座及众僧侣信徒为阮文秀先生举行了超度法会。与会代表们共同在这座花园里种植了三棵樱花树。
德国前东部各州外侨事务专员金加·艾希勒分享道：“我们有了阮文秀花园——一个纪念场所，我感到非常激动。在柏林墙倒塌、德国经历诸多变化之后，越南劳动者曾遇到很多困难，面临失业和种族歧视。凭借巨大的努力，越南劳动者克服了所有困难，至今由于他们很好地融入了德国社会，已经过上了美好的生活。来到德国的越南人还带来了他们的文化，这非常棒！”
作为参与争取花园命名的成员之一，原队长-翻译俱乐部主席阮国雄表示，花园的命名不仅肯定了旅居德越南人社群的贡献与融入进程，也提醒人们团结一致、反对极端主义，共同迈向和平、友好、共存的未来。（完）
欧洲越南女企业家协会在德国成立
4月5日下午，德国越南妇女联合会主持举办了全欧文艺节暨欧洲越南女企业家协会成立仪式，来自10个欧洲国家的越南妇女协会参加了活动。