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以阮文秀命名花园 缅怀新法西斯主义受害者

越通社驻德国记者报道，柏林马尔灿-黑勒斯多夫区议会已通过决议，将一座小公园命名为“阮文秀花园”，以纪念34年前新法西斯主义和种族暴力受害者阮文秀。该决议于2026年4月3日通过，命名仪式于5月1日举行。

以阮文秀命名花园 缅怀新法西斯主义受害者。图自越通社
以阮文秀命名花园 缅怀新法西斯主义受害者。图自越通社

越通社河内5月4日——越通社驻德国记者报道，柏林马尔灿-黑勒斯多夫区议会已通过决议，将一座小公园命名为“阮文秀花园”，以纪念34年前新法西斯主义和种族暴力受害者阮文秀。该决议于2026年4月3日通过，命名仪式于5月1日举行。

该提议由德国左翼党发起，并得到了鼓锣协会、各社团及在德越南人社群的持续推动。仪式由鼓锣协会、左翼党区分支机构及原队长-翻译俱乐部联合举办。

阮文秀出生于1963年，1992年4月24日被一名新纳粹分子杀害，年仅29岁。当时正值两德统一后右翼极端暴力浪潮泛滥之际。1992年5月3日，越南社群约2000人举行了游行，并在如今的花园所在地为他举行了葬礼。

在纪念仪式上，左翼党代表布约恩·蒂勒拜因表示，尽管在这起令人痛心的事件发生34年后才以阮文秀的名字命名花园，虽然为时已晚，但仍然是推动社会正义的一项重要成果。他指出：“以阮文秀的名字命名花园，不仅是对一个个体的纪念，更是向社会发出警示，提醒人们关注种族暴力的受害者。”

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柏林马尔灿-黑勒斯多夫区议会已通过决议，将一座小公园命名为“阮文秀花园”。图自越通社

在正式仪式开始前，慈恩寺释慈仁上座及众僧侣信徒为阮文秀先生举行了超度法会。与会代表们共同在这座花园里种植了三棵樱花树。

德国前东部各州外侨事务专员金加·艾希勒分享道：“我们有了阮文秀花园——一个纪念场所，我感到非常激动。在柏林墙倒塌、德国经历诸多变化之后，越南劳动者曾遇到很多困难，面临失业和种族歧视。凭借巨大的努力，越南劳动者克服了所有困难，至今由于他们很好地融入了德国社会，已经过上了美好的生活。来到德国的越南人还带来了他们的文化，这非常棒！”

作为参与争取花园命名的成员之一，原队长-翻译俱乐部主席阮国雄表示，花园的命名不仅肯定了旅居德越南人社群的贡献与融入进程，也提醒人们团结一致、反对极端主义，共同迈向和平、友好、共存的未来。（完）

越通社
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