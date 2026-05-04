

越通社河内——5月4日下午，越南政府总理黎明兴主持召开2026年4月政府例行会议，评估4月份及前4个月经济社会各领域发展情况以及其他若干重要内容，并部署今后一个时期的核心任务与解决方案。



黎明兴在会议上表示，这是第十六届政府首次例行会议，要求正确评估2026年初几个月、特别是4月份的经济社会形势，同时提出5月份及今后时期的任务和解决方案。



黎明兴强调，在已向政府成员及与会代表提交报告的基础上，本次会议将重点讨论经济社会发展形势、公共投资资金拨付进度、各国家目标计划的实施情况以及其他若干重要内容。与此同时，政府将就完善《政府工作条例》提出意见，以确保活动规范、严密，遵守宪法、法律及党的规定；充分制度化建设创造型、服务型政府的要求，提高系统内各机构之间的协调效力与效率。



关于经济社会形势，黎明兴要求与会代表深入分析突出问题，特别是通胀压力，包括输入性通胀，以及世界油价、商品价格变动的影响；评估财政、货币、价格管理政策的调控效果，从而提出适当、灵活、及时的解决方案。



越南政府总理黎明兴主持2026年4月政府例行会议。图自越通社

黎明兴强调了主动应对外部波动、增强经济韧性的要求；同时明确旨在控制通胀、稳定宏观经济的调控措施。



对于进出口活动，黎明兴要求详细分析增速、进出口结构，特别是贸易逆差状况及其对国际收支、外汇平衡的影响；提出拓展市场、推动可持续出口的解决方案。



同时，需要集中评估农业、服务业、环境等领域；提出促进生产、提升附加值和出口能力的措施；同时核查教育、医疗、文化等领域的政策落实情况，确保为经济社会发展做出切实贡献。



关于国防、安全与外交，黎明兴指出当前世界和地区形势复杂多变，要求相关部委主动研究、制定相应预案和应对方案，及时向主管部门报告。



关于公共投资和国家目标计划，黎明兴要求加快资金分配与拨付进度，提高使用效率，助力推动经济增长；其中注意保障偏远地区、少数民族地区洁净用水等紧迫任务。



黎明兴还强调了继续推进行政手续改革、削减经营条件、简化流程、为民众和企业创造便利、改善投资营商环境等任务。



值得注意的是，黎明兴要求全面评估中央政治局关于推进科技、创新和数字化转型突破发展的第57-NQ/TW号决议的落实情况；明确指出存在的不足与局限，并加快今后的实施进度。



越通社记者将继续更新会议信息。（完）