☀️越通社早安咖啡（2026.5.4）

国会主席陈青敏在霍门郡宫国家历史文化遗迹进香。图自越通社

越通社河内——·5月4日上午，越南国会主席陈青敏同胡志明市国会代表团（第12号选举单位）在胡志明市霍门县霍门乡的霍门郡宫国家历史文化遗迹进香和献花。阅读全文

·据越南外交部发布的公告，应斯里兰卡民主社会主义共和国总统阿努拉·库马拉·迪萨纳亚克（Anura Kumara Dissanayake）的邀请，越共中央总书记、越南社会主义共和国主席苏林及越南高级代表团将于2026年5月7日至8日对斯里兰卡民主社会主义共和国进行国事访问。

·应印度总理纳伦德拉·莫迪（Narendra Modi）的邀请，越共中央总书记、国家主席苏林率领越南高级代表团于2026年5月5日至7日对印度进行国事访问。这是自国会健全国家领导班子以来苏林第二次出访，也是越共中央总书记、国家主席对印度进行的首次访问。

·值此越印建立全面战略伙伴关系10周年（2016-2026）暨越共中央总书记、国家主席苏林应印度总理纳伦德拉·莫迪邀请于2026年5月5日至7日对印度进行国事访问之际，南亚大学安莫尔·穆希亚（Anmol Mukhia）教授接受越通社驻新德里记者采访时，对两国合作的成就、战略地位及前景作出全面评估，特别强调了此次高层访问在当前阶段的核心意义。

南亚大学安莫尔·穆希亚教授接受越通社驻新德里记者采访。图自越通社

·在越南与印度关系不断得到巩固和强劲发展的背景下，越共中央总书记、国家主席苏林对印度进行的国事访问被期待为两国全面战略伙伴关系注入新的动力。值此之际，越通社驻新德里记者就此次访问的意义及未来双边合作前景，对越南驻印度兼驻尼泊尔和不丹特命全权大使阮清海进行了采访。阅读全文

广义省外商直接投资项目为当地众多劳动者创造就业机会并增加收入。图自越通社

·据财政部统计局5月3日发布的2026年4月及前4个月经济社会形势报告显示，2026年4月，全国新注册企业近2.04万家。阅读全文

·5月3日下午，清平寿、英山、仁和等乂安省多个山区乡出现雷暴并伴有冰雹，导致大量房屋毁损和农作物受灾。阅读全文

·越南航空局刚发布了关于雄王祭祖日假期、4月30日至5月1日假期（2026年4月25日至27日和4月30日至5月3日）期间的航空运输信息，其中，整个市场客运量达168万人次和货运量达2.74万多吨，与去年同期相比分别增长2.2%和7.2%。

·除了保障社会治安秩序的任务外，山萝省公安还直接参与山区、边境地区减灾救灾和事故救援工作。在地形复杂、交通不便的条件下，许多干部战士参与了运送伤员急救、支援灾后恢复，为稳定民众生活做出贡献，成为基层的坚实支柱。

附图：国际游客参观越南世界文化遗产美山。图自越通社

·据越南国家旅游局的统计，2026年4月，越南接待国际游客203万人次，将前4个月国际游客总数提升至880万人次，同比增长14.6%，完成2026年全年接待2500万人次国际游客目标的35%。阅读全文

·今年4.30越南南方解放、国家统一和五一国际劳动节假期期间，全国许多地方旅游接待人数和收入实现“双增长”。各地推出丰富多彩的旅游产品和旅游活动，有效带动游客出游热情。自4月25日至5月3日，奠边省接待游客量约7.52万人次，旅游收入达1200亿越盾。胡志明市旅游收入约达8.7万亿越盾，接待国际游客量约19万人次，国内游客量为150万人次。海防市接待游客量超1400万人次，旅游收入约超1.12万亿越盾等。

国际游客查看顺化皇城旅游参观示意图 图自越通社

·顺化市人民委员会办公室5月3日表示，在4月30日至5月1日假期（4月29日至5月3日）期间，顺化共接待游客约61万人次，同比增长73.7%。(完)

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