日本首相高市早苗结束对越南的正式访问

越通社河内 ——5月3日上午，日本首相高市早苗（Takaichi Sanae）离开河内，结束应越南政府总理黎明兴邀请于5月1日至3日对越南进行的正式访问。



在访问越南期间，高市早苗瞻仰了胡志明主席陵，前往河内北山路向英雄烈士纪念碑敬献花圈。



越共中央总书记、国家主席苏林会见了高市早苗。



越南政府总理黎明兴为高市早苗首相举行欢迎仪式。双方举行会谈，并共见记者，通报会谈成果。



借此机会，在黎明兴总理和高市早苗首相的共同见证下，两国各部委、机关、地方交换了6份合作文件。



越南国会主席陈青敏会见了高市早苗。



在各场会见、会谈中，越南领导人高兴地看到越日关系在提升为全面战略伙伴关系两年多后的良好发展态势，高度评价双方在高度政治互信基础上开展了务实、全面的合作，有效协调建立了经济、外交、安全、国防等多个领域的交流对话机制，经济、人力资源合作日益紧密，并正拓展至数字化转型、绿色转型、科技、创新等新领域。

高市早苗重申支持越南的革新事业和经济自主努力，相信越南今后将取得更多成就，高兴看到越日双边关系持续强劲发展，重申日本愿与越南密切合作，落实“自由开放的印太”愿景。日本支持并将继续同行、协助越南实现新时代发展目标，为地区的繁荣发展作出贡献。与此同时，与越方密切协调，将越日全面战略伙伴关系推向新高度。日本首相还表达了与越南合作，增强两国经济自主性和韧性的愿望。



两国领导人一致同意通过贸易、投资、官方发展援助等合作，深化作为两国关系重要支柱的经济合作， 保障经济安全、能源安全和可持续农业。同意采取有力措施，尽快将日本对越投资提升至每年50亿美元，双边贸易额到2030年达到600亿美元。



在国际形势错综复杂的背景下，两国领导人还就在联合国、东盟、大湄公河次区域等地区和国际事务进行交谈并达成一致。



访问越南期间，高市早苗参观了河内国家大学并发表了施政演讲。在演讲中，高市早苗传递了关于越日全面战略伙伴关系未来的强有力信息，同时公布了日本“自由开放的印太”倡议的重要更新。



借此机会，5月2日晚，越日两国政府在河内举行了日本政府向原越共中央总书记农德孟和原政府总理阮晋勇授予“旭日大绶章”的仪式。黎明兴和高市早苗出席了仪式。



高市早苗对越南的首次正式访问取得了圆满成功，成为两国关系的重要里程碑，为双边关系注入新动力，并开辟了诸多新的合作机遇。（完）