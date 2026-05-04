越共中央总书记、国家主席苏林将对斯里兰卡进行国事访问

越通社河内 ——据越南外交部发布的公告，应斯里兰卡民主社会主义共和国总统阿努拉·库马拉·迪萨纳亚克（Anura Kumara Dissanayake）的邀请，越共中央总书记、越南社会主义共和国主席苏林及越南高级代表团将于2026年5月7日至8日对斯里兰卡民主社会主义共和国进行国事访问。（完）
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☕️越通社新闻下午茶（2026.5.3）
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越南与印度在地区和全球优先事项上的立场日趋一致
哈什·潘特在评估越印关系过去十年的发展历程时认为，越南与印度全面战略伙伴关系正如其名，正在呈现出日益务实、全面且强劲发展势头。
胡志明主席诞辰136周年：弘扬胡志明思想中关于国际团结的价值
越通社驻欧洲记者报道，4月30日，在匈牙利佐洛埃格塞格市，越南驻匈牙利大使馆与市政府举行敬献鲜花仪式，纪念胡志明主席诞辰136周年和佐洛埃格塞格市胡志明主席雕像落成50周年。
日本媒体强调高市早苗首相访越之旅中越南的战略作用
据《日本经济新闻》报道，在会见日本首相时，越共中央总书记、国家主席苏林回顾了自己在担任现职前曾多次访问日本，同时称已故首相安倍晋三及其他日本政治家是“越南的伟大朋友”。
日本首相高市早苗结束对越南的正式访问
5月3日上午，日本首相高市早苗离开河内，结束应越南政府总理黎明兴邀请于5月1日至3日对越南进行的正式访问。
日本首相高市早苗在河内国家大学发表施政演讲
日本首相高市早苗在对越南进行正式访问期间，于5月2日下午到访河内国家大学并发表了重要的施政演讲。出席活动的有越南外交部部长黎怀忠、外交部常务副部长阮明羽、河内国家大学校长裴世维，以及两国高级代表和该校师生。
日本向越南党和国家前领导人授予“旭日大绶章”
5月2日晚，越南与日本政府在河内隆重举行授勋仪式，向原越共中央总书记农德孟和原政府总理阮晋勇授予日本最高等级勋章——旭日大绶章。
越南国会主席陈青敏会见日本首相高市早苗
5月2日下午，越南国会主席陈青敏在国会大厦会见了正在对越南进行正式访问的日本首相高市早苗。
☕️越通社新闻下午茶（2026.5.2）
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越共中央总书记、国家主席苏林接见来访的日本首相高市早苗
5月2日上午，越共中央总书记、国家主席苏林在主席府会见了正在对越南进行正式访问的日本自由民主党总裁、日本首相高市早苗。
推动越日关系日益丰富、务实和高效发展
应越南政府总理黎明兴邀请，日本首相高市早苗于2026年5月1日至3日对越南进行正式访问。5月2日上午，正式欢迎仪式后，越南政府总理黎明兴与日本首相高市早苗及两国高级代表团在政府驻地举行会谈。
越南在不结盟运动会议上呼吁支持古巴
5月1日，不结盟运动大使级例会在位于美国纽约的联合国总部举行。与会代表听取更新报告并就不结盟运动及联合国的各项重要进程展开讨论，其中包括第20届不结盟运动首脑会议筹备工作、推动制定《发展权国际公约》的进程、正在举行的《不扩散核武器条约》（NPT）第11次审议大会以及成员国关注的其他议题。
为越印关系创造新动力 推进两国合作框架迈上新高度
阮孟强表示，应印度总理纳伦德拉·莫迪（Narendra Modi）的邀请，越共中央总书记、国家主席苏林将率领越南高级代表团于2026年5月5日至7日对印度进行国事访问。
乌拉圭共产党推动与越南的合作
越南驻阿根廷兼驻乌拉圭大使吴明月日前在乌拉圭首都蒙得维的亚与乌拉圭共产党中央委员、劳动部长胡安·卡斯蒂略（Juan Castillo）举行了工作会谈，旨在推动双边合作，并就两党之间的合作关系交换意见。
越南政府总理黎明兴与日本首相高市早苗共同会见记者
5月2日上午，越南政府总理黎明兴与日本首相高市早苗在政府驻地成功举行会谈后，共同见证了越日两国合作文件的交换仪式，并举行记者会介绍会谈成果。
黎明兴总理主持仪式 欢迎日本首相正式访越
应越南政府总理黎明兴邀请，日本首相高市早苗已抵达河内对越南进行正式访问。5月2日上午，黎明兴在政府驻地主持仪式，欢迎高市早苗首相正式访问越南。
越南建议美方对越南在知识产权保护方面取得的成就给予客观、公正的评价
长期以来，越南在知识产权保护方面做出了巨大努力，包括完善法规体系、提高公众意识、加强与世界知识产权组织（WIPO）、美国及其他国家的国际合作，并坚决打击和严厉处置侵犯知识产权的行为。
日本首相高市早苗抵达河内，开始对越南进行正式访问
5月1日傍晚，日本首相高市早苗（Takaichi Sanae）抵达河内，开始应越南社会主义共和国政府总理黎明兴邀请，于5月1日至3日对越南进行正式访问。
☕️越通社新闻下午茶（2026.5.1）
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越印关系务实发展的关键新动能
在越南与印度隆重纪念建立全面战略伙伴关系10周年（2016 - 2026）之际，越共中央总书记、国家主席苏林率越南高级代表团于2026年5月5日至7日对印度共和国进行国事访问。