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越共中央总书记、国家主席苏林将对斯里兰卡进行国事访问

据越南外交部发布的公告，应斯里兰卡民主社会主义共和国总统阿努拉·库马拉·迪萨纳亚克的邀请，越共中央总书记、越南社会主义共和国主席苏林及越南高级代表团将于2026年5月7日至8日对斯里兰卡民主社会主义共和国进行国事访问。

越共中央总书记、国家主席苏林。图自越通社
越共中央总书记、国家主席苏林。图自越通社

越通社河内 ——据越南外交部发布的公告，应斯里兰卡民主社会主义共和国总统阿努拉·库马拉·迪萨纳亚克（Anura Kumara Dissanayake）的邀请，越共中央总书记、越南社会主义共和国主席苏林及越南高级代表团将于2026年5月7日至8日对斯里兰卡民主社会主义共和国进行国事访问。（完）

越通社
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