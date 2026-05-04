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越南祖国阵线中央委员会对外发布第十一次全国代表大会举办计划

5月4日，越南祖国阵线中央委员会常务委员会在河内举行新闻发布会，介绍越南祖国阵线第十一次全国代表大会（2026-2031任期）的相关信息。

新闻发布会现场。图自越通社
新闻发布会现场。图自越通社

越通社河内 ——5月4日，越南祖国阵线中央委员会常务委员会在河内举行新闻发布会，介绍越南祖国阵线第十一次全国代表大会（2026-2031任期）的相关信息。

越南祖国阵线中央委员会副主席兼秘书长何氏娥在新闻发布会上强调，越南祖国阵线第十一次全国代表大会是一次非常特殊的会议。本次大会在第十次全国代表大会（2024年10月）后仅一年半举行，缩短任期。这是一项具有重要意义的决定。据此，在党代会之后，越南祖国阵线以及各政治社会组织、群众团体随即举行代表大会，以便及时具体化党的重大主张和方向。

在评价筹备工作时，何氏娥表示，过去一段时间，各小组以积极主动、高度负责的精神投入工作，部署得井井有条、专业规范。此次会议不仅是重要的政治事件，也开启了祖国阵线更全面发展的新阶段。

在新闻发布会上，越南祖国阵线中央委员会机关宣传处副处长阮俊英表示，越南祖国阵线第十一次全国代表大会将于2026年5月11日至13日在河内国家会议中心举行，主题为：“团结-民主-革新-创新-发展”。

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越南祖国阵线中央委员会机关宣传处副处长阮俊英在新闻发布会上发表讲话。图自越通社

大会第一天（5月11日），上午，代表们将瞻仰胡志明主席陵、敬香缅怀英烈，参加大会代表团团长会议。下午，大会举行预备会议。

第二天（5月12日），上午将举行大会开幕式。下午，代表们讨论、通过第十一届中央委员会人事方案，协商推选第十一届中央委员会，出席第十一届中央委员会第一次会议。

大会闭幕式于5月13日上午举行，包括第十一届中央委员会常委会和主席团亮相，通过越南祖国阵线章程（修订补充），通过大会决议。

预计将有超过1300名代表出席大会。其中，正式代表1138名；女性代表381名（占33.5%）；党外代表492名（占46.7%）；少数民族代表277名（占24.3%）；宗教界代表218名（占19.2%）；旅外越侨代表18名（占1.6%）。其中，最年轻代表23岁，最年长代表97岁。

预计第十一届中央委员会委员人数为405人。其中，女性占23.31%；党外人士占50.62%；少数民族占26.57%；宗教界人士占19.55%。

关于第十一届主席团人事安排，预计第十一届主席团委员为72人。第十一届常务委员会委员为12人。第十一届非常务副主席预计为8人。（完）

越通社
#越南祖国阵线第十一次全国代表大会 #祖国阵线
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