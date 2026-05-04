国会主席陈青敏：未来一段时间将全面修改《土地法》

越通社河内——5月4日上午，越南国会主席陈青敏率胡志明市国会代表团（第12选区）开展选民接待活动，汇报第十六届国会第一次会议结果，并倾听选民的意见与建议。



此次接触活动以线上与线下相结合方式举行。



选民和人民高度评价第十六届国会第一次会议取得的成果，特别是会议集中力量完善国家机构，依法依规选举产生国家高层领导职务；及时将多项主张和政策制度化，以贯彻落实越共十四大决议；同时，会议还决定了多项经济社会发展、国防安全及外交任务，其中包括多项紧迫性任务。



选民们对党、国家和国会各项主张与政策的赞同、信任和期待的同时，也坦率地指出了存在的问题，并提出必须进一步加强强力革新、确保成效更加务实的要求。



国会主席对胡志明市近期取得的成就感到欣慰，并透露政治局已同意为该市制定《特殊城市法》的主张。目前，胡志明市正与各部委配合，抓紧起草法律草案。若获国会通过，该法中的各项机制和政策将有助于破解困难与障碍，为胡志明市在经济社会、国防安全及政治体系建设等领域的全面发展创造条件。



越南国会主席陈青敏率胡志明市国会代表团（第12选区）开展选民接待活动。图自越通社

针对古芝乡选民关于土地、规划及住房方面的意见和建议，国会主席明确指出，国会已颁布第 254/2025/QH15 号决议，对若干机制和政策做出了规定，旨在解决《土地法》执行过程中的困难与障碍。



目前，农业与环境部正在征求各部委、行业及地方的意见，内容涉及评估《土地法》的执行情况并提出修改建议；调整2021-2030年期及愿景展望至2050年的国家土地利用规划。随后，该部将进行汇总并向政府和政府总理汇报，以此作为未来一段时间内全面修改《土地法》的依据。



在采纳选民的意见建议后，国会主席建议政府应更加关注短期、实用且符合市场需求的职业培训政策；同时，建立支持中小企业发展的机制，以便为当地民众创造稳定的就地就业机会。



针对婆点、富和东和新安会等乡选民关于精简机构影响的深刻反映，国会主席陈青敏表示，内务部正继续就精简各部委、中央机关以及地方厅局的内部组织架构提供咨询建议；同时，将加大力度破解障碍，以有效推行两级地方政府模式。



在此期间，国会主席还要求各级政府、祖国阵线及各团体加强信息宣传与法律普及工作，使民众能够清晰掌握各项新规，推动法律规定尽早细化至实际生活。（完）