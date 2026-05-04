越南政府副总理胡国勇会见瑞士FS Finance Suisse AG公司董事长罗兰·施陶布

越通社河内——5月4日，越南政府副总理胡国勇在政府驻地礼节性会见了瑞士FS Finance Suisse AG公司董事长罗兰·施陶布（Roland Staub）。



胡国勇在会上强调，越南与瑞士关系继续良好发展，特别是在两国于2025年1月在达沃斯举行的世界经济论坛第55届年会框架内公布关于提升伙伴关系的声明之后。



截至2026年4月底，在154个对越南投资的国家和地区中，瑞士排名第20位。胡国勇认为，双方需要进一步推动合作，使瑞士成为越南最大的欧洲投资者之一，其中FS Finance Suisse AG公司将为此作出贡献。



会见中，罗兰·施陶布分享了FS Finance Suisse AG公司在越南的长期发展战略，聚焦于全球经济的特殊细分领域。具体是，该公司计划扩大在旅游领域的投资，以最大限度地挖掘各地方的潜力与优势，助力将越南打造成为不仅是投资吸引力强、而且是高品质、国际级旅游目的地。眼前，公司预计在嘉莱省实施相关项目。



胡国勇表示，FS Finance Suisse AG公司的构想和目标符合越南的招商引资方向。越南政府将为包括FS Finance Suisse AG公司在内的外国投资者在越南长期、有效经营创造便利条件。（完）

越通社