越南国会主席陈青敏致电祝贺丹麦议长连任

越通社河内5月4日——值此瑟伦·加德再次当选丹麦王国议会议长之际，越南国会主席陈青敏于5月4日向其致贺电。（完）
越南与丹麦促进投资合作
在由财政部副部长阮德心率领的越南财政部代表团对丹麦进行工作访问期间，越南驻丹麦大使馆近日同越南财政部及 FPT Nordics 公司共同举办了以“促进对越高质量投资”为主题的企业对话会。
越通社河内5月4日——值此瑟伦·加德再次当选丹麦王国议会议长之际，越南国会主席陈青敏于5月4日向其致贺电。（完）
越南与日本的合作在日本首相高市早苗（Sanae Takaichi）访越后，正成为印太地区新兴经济与安全架构中的重要一环，尤其是在能源和关键矿产领域。这是马来西亚专家在5月3日接受越通社记者采访时做出的评价。
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越通社驻德国记者报道，柏林马尔灿-黑勒斯多夫区议会已通过决议，将一座小公园命名为“阮文秀花园”，以纪念34年前新法西斯主义和种族暴力受害者阮文秀。该决议于2026年4月3日通过，命名仪式于5月1日举行。
5月4日上午，越共中央总书记、国家主席苏林同河内市国会代表团（第1选区）成员在坞椰市坊（Ô Chợ Dừa）人民议会、人民委员会驻地开展选民接触活动，向选民通报第十六届国会第一次会议结果，并听取选民的意见与建议。
5月4日下午，越南政府总理黎明兴主持召开2026年4月政府例行会议，评估4月份及前4个月经济社会各领域发展情况以及其他若干重要内容，并部署今后一个时期的核心任务与解决方案。
5月4日上午，越南国会主席陈青敏率胡志明市国会代表团（第12选区）开展选民接待活动，汇报第十六届国会第一次会议结果，并倾听选民的意见与建议。
5月4日上午，越南政府总理黎明兴在政府驻地主持召开会议，检查隆城国际机场一期建设项目进展情况，解决存在的困难与障碍，推动项目实施，目标是于2026年内完成并投入商业运营。
在越南与印度关系不断得到巩固和强劲发展的背景下，越共中央总书记、国家主席苏林对印度进行的国事访问被期待为两国全面战略伙伴关系注入新的动力。
应印度总理纳伦德拉·莫迪（Narendra Modi）的邀请，越共中央总书记、国家主席苏林率领越南高级代表团将于2026年5月5日至7日对印度进行国事访问。这是自国会健全国家领导班子以来苏林第二次出访，也是越共中央总书记、国家主席对印度进行的首次访问。
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5月4日上午，越南国会主席陈青敏同胡志明市国会代表团（第12号选举单位）在胡志明市霍门乡的霍门郡宫国家历史文化遗迹进香和献花。
值此越印建立全面战略伙伴关系10周年（2016-2026）暨越共中央总书记、国家主席苏林应印度总理纳伦德拉·莫迪邀请于2026年5月5日至7日对印度进行国事访问之际，南亚大学安莫尔·穆希亚（Anmol Mukhia）教授接受越通社驻新德里记者采访时，对两国合作的成就、战略地位及前景作出全面评估，特别强调了此次高层访问在当前阶段的核心意义。
据越南外交部发布的公告，应斯里兰卡民主社会主义共和国总统阿努拉·库马拉·迪萨纳亚克的邀请，越共中央总书记、越南社会主义共和国主席苏林及越南高级代表团将于2026年5月7日至8日对斯里兰卡民主社会主义共和国进行国事访问。
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哈什·潘特在评估越印关系过去十年的发展历程时认为，越南与印度全面战略伙伴关系正如其名，正在呈现出日益务实、全面且强劲发展势头。
越通社驻欧洲记者报道，4月30日，在匈牙利佐洛埃格塞格市，越南驻匈牙利大使馆与市政府举行敬献鲜花仪式，纪念胡志明主席诞辰136周年和佐洛埃格塞格市胡志明主席雕像落成50周年。
据《日本经济新闻》报道，在会见日本首相时，越共中央总书记、国家主席苏林回顾了自己在担任现职前曾多次访问日本，同时称已故首相安倍晋三及其他日本政治家是“越南的伟大朋友”。
5月3日上午，日本首相高市早苗离开河内，结束应越南政府总理黎明兴邀请于5月1日至3日对越南进行的正式访问。
日本首相高市早苗在对越南进行正式访问期间，于5月2日下午到访河内国家大学并发表了重要的施政演讲。出席活动的有越南外交部部长黎怀忠、外交部常务副部长阮明羽、河内国家大学校长裴世维，以及两国高级代表和该校师生。
5月2日晚，越南与日本政府在河内隆重举行授勋仪式，向原越共中央总书记农德孟和原政府总理阮晋勇授予日本最高等级勋章——旭日大绶章。