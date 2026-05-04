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越南国会主席陈青敏致电祝贺丹麦议长连任

瑟伦·加德再次当选丹麦王国议会议长 图自energiwatch.dk
瑟伦·加德再次当选丹麦王国议会议长 图自energiwatch.dk


越通社河内5月4日——值此瑟伦·加德再次当选丹麦王国议会议长之际，越南国会主席陈青敏于5月4日向其致贺电。（完）

越通社
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