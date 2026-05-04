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越印全面战略伙伴关系中的历史性里程碑

在越南与印度关系不断得到巩固和强劲发展的背景下，越共中央总书记、国家主席苏林对印度进行的国事访问被期待为两国全面战略伙伴关系注入新的动力。

在出席第79届联合国大会和在美国工作期间，当地时间2024年9月23日下午，越共中央总书记、国家主席苏林在纽约会见了印度总理纳伦德拉·莫迪。图自越通社
在出席第79届联合国大会和在美国工作期间，当地时间2024年9月23日下午，越共中央总书记、国家主席苏林在纽约会见了印度总理纳伦德拉·莫迪。图自越通社

越通社河内——在越南与印度关系不断得到巩固和强劲发展的背景下，越共中央总书记、国家主席苏林对印度进行的国事访问被期待为两国全面战略伙伴关系注入新的动力。

值此之际，越通社驻新德里记者就此次访问的意义及未来双边合作前景，对越南驻印度兼驻尼泊尔和不丹特命全权大使阮青海进行了采访。

阮青海大使表示，越共中央总书记、国家主席苏林于5月5日至7日对印度进行的国事访问具有非常重要的意义。这是越南总书记、国家主席首次对印度进行国事访问；访问恰逢越共十四大召开及领导层健全之后，体现了越方对全面战略伙伴关系的重视以及独立自主、多边化、多样化的外交路线。

此次访问正值两国建立全面战略伙伴关系10周年（2016-2026）之际，是评估合作历程、确定新方向的机会。同时，有助于加强领导人关系，连接各部委、地方和企业，扩大各领域合作，特别是技术与创新创意领域。

此次访问被期待将开辟更广阔的合作空间，在新时代提升越印全面战略伙伴关系水平，为地区和平稳定作出贡献，并带来切实利益。

关于越印双边合作的突出成就，阮青海大使表示，印度是越南最早建立全面战略伙伴关系的伙伴之一。10年来，两国关系已实现全面、务实发展并日益走向深入，成为地区最活跃、最有效的合作框架之一。

两国政治合作得到巩固，高层互访和接触频繁。双方建立了20多个合作机制，并签署了2020年《关于和平、繁荣与人民的共同愿景声明》。双方在联合国、东盟以及各区域合作机制等多边论坛上密切协调配合。

越印国防安全合作继续扩大，形式多样、内涵务实。双方签署了《至2030年国防伙伴关系共同愿景声明》；培训、联合演习及联合国维和行动等各项活动有效开展。

经济、贸易、投资合作强劲增长；2025年双边贸易额达164.6亿美元，较2024年增长10.5%，约为2016年的2.5倍。印度跻身越南八大贸易伙伴之列；印度在越南有473个有效项目，总投资额约11亿美元。越南企业也在印度扩大投资。

科技、教育、数字化转型、能源等领域合作得到推进；民间交流、旅游强劲增长，2025年赴越印度游客达74.6万人次，每周航班近90架次。

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越南驻印度兼驻尼泊尔和不丹特命全权大使阮青海。图自越通社

关于今后优先合作的领域，阮青海表示，今后双方需要大力推动创新合作，抓住科技革命和数字化转型带来的机遇，重点聚焦高技术、数字经济、绿色经济、可再生能源、半导体和人工智能等领域，为各自国家的发展目标作出贡献。同时，继续巩固经济、贸易、投资支柱，开拓市场并把握投资机遇。

他认为，民间、文化、教育和旅游交流继续是优先领域，以增强长期纽带，为经济政治合作提供支撑。两国在文化和历史方面有许多相似与交汇之处，尤其是通过佛教及各项文化遗产，为促进学术交流、艺术和遗产保护合作创造有利条件。同时，双方也需要增加直飞航班的数量。

越共中央总书记、国家主席苏林此次国事访问是双方推动优先合作领域的机会，为两国人民和企业带来切实利益。（完）

越通社
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