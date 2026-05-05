经济

越南正加速成为充满活力的全球供应中心

据国内外生产企业界及国际展商的评估，越南正加速成为东盟乃至全球最充满活力、最可靠的供应中心之一。凭借强大的生产能力和日益深广地融入国际社会，越南已逐步成为全球企业生态系统中不可或缺的战略环节。

附图。图自越通社
附图。图自越通社

越通社胡志明市——据国内外生产企业界及国际展商的评估，越南正加速成为东盟乃至全球最充满活力、最可靠的供应中心之一。凭借强大的生产能力和日益深广地融入国际社会，越南已逐步成为全球企业生态系统中不可或缺的战略环节。

从全球视角来看，越南拥有高度稳定的经济和政治环境，这是制定长期采购战略的关键因素。同时，越南展现了强大的生产扩张潜力，其生产基础不断发展，足以满足大规模产能需求及日益复杂的质量和技术要求。

越南澳大利亚商会（AusCham）执行董事埃德温·劳（Edwin Law）强调，得益于稳定的经济增长、具有竞争力的出口能力以及日益专业化的供应商体系，越南已确立了其作为本地区最活跃生产和供应目的地之一的地位。值得注意的是，越南企业展现出了灵活的生产能力，能够满足严苛的质量标准，并具备参与国际竞争的实力。

澳大利亚企业界期待两国在多个领域中深化贸易与投资关系，为双方企业扩大供应来源提供便利。AusCham将继续为在越运营的澳大利亚企业促进贸易对接、市场调研及寻找商业投资伙伴提供支持。

Global Sources 公司首席执行官詹姆斯·刘（James Liu）表示，越南正吸引来自美国、欧洲、澳大利亚及亚洲等国家和地区的市场，其充分证明了全球企业对越南作为供应中心角色的信任。

他表示，“预计2026年10月，Global Sources公司将与越南工贸促进部门配合在香港特别行政区推出‘越南供应国际展’（VISS）。这是为越南企业设立的专属平台，为越南制造商在供应高峰期会见国际买家提供机会。”
Vinexad 副总经理范登庆强调，展会不仅是供需对接的桥梁，更是推动增长、创新及扩大交易规模的平台。买家在此能够直接接触到最新的技术改进、卓越的生产能力及最新产品趋势。

在越南整体经济格局中，胡志明市被视为东南亚的重点供应地点，正发展成为具有国际水准的超级大都市。
合并后，胡志明市具备了成为资本、技术、管理标准及创新模式中转点的条件。该市将贸易工业促进确定为推动经济增长、提升国内企业竞争力的重要动力之一，致力成为全球企业充满吸引力的投资与经营目的地。

预计2026年，胡志明市工贸局和投资贸易促进中心将牵头并配合举行55场国内贸易促进活动、11场国外活动及8场贸易促进活动，旨在构建稳定且可持续发展的供应链。

胡志明市多家企业建议，各部门及地方政府应进一步完善机制政策，为企业参与国内市场及出口创造有利条件，助力“越南品牌”和“越南制造”产品走向世界。（完）

越通社
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