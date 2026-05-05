越南首次举办国际牙科会议，预计吸引超过5000名代表参加

越通社河内——据越南口腔医协会5月4日发布的消息，5月12日，该协会将与亚太牙科联盟（APDF）、河内中央口腔医院及世界牙科联盟（FDI）联合举办2026年第47届亚太牙科大会暨第二届河内国际口腔科学会议与展览会（APDC – HAIDEC 2026）。



各项活动将于2026年5月12日至14日，在河内东英乡东会的VinPalace会议中心举行。



这是亚太牙科会议首次在越南举办，主题为“将科学进步应用于牙科实践”。会议吸引国内外专家、科学家及牙科医生参加，旨在进行互动交流并更新口腔医学领域的最新趋势。



会议议程包括关于牙科移植、牙齿矫正和美容修复的3场深度专题报告。正式议程共有近80场专题报告、科学研究和临床更新，由来自近20个国家和地区的60多位专家主讲。E-Poster科学论坛：介绍来自多个国家的口腔科医生团队的18项研究成果。



会议框架内还设有国际牙科展览会，共有来自跨国集团和企业的近400个展位，介绍牙科设备、技术及材料。



会议预计吸引超过5000名代表参加，是越南举办规模最大的牙科盛会之一。此次活动有助于加强学术交流、加强专家对接并更新口腔医学领域的科学进展。



据世界卫生组织统计数据显示，全球约有35亿人患有口腔疾病。这使得口腔疾病成为目前最普遍的非传染性疾病。



在越南，超过90%的民众曾患有不同程度的口腔疾病。（完）

越通社