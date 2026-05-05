科技

越南首次举办国际牙科会议，预计吸引超过5000名代表参加

据越南口腔医协会5月4日发布的消息，5月12日，该协会将与亚太牙科联盟（APDF）、河内中央口腔医院及世界牙科联盟（FDI）联合举办2026年第47届亚太牙科大会暨第二届河内国际口腔科学会议与展览会（APDC – HAIDEC 2026）。

在菲律宾举行的第46届亚太牙科大会上，越南被授予第47届亚太牙科大会的举办权。越南代表团供图
在菲律宾举行的第46届亚太牙科大会上，越南被授予第47届亚太牙科大会的举办权。越南代表团供图

越通社河内——据越南口腔医协会5月4日发布的消息，5月12日，该协会将与亚太牙科联盟（APDF）、河内中央口腔医院及世界牙科联盟（FDI）联合举办2026年第47届亚太牙科大会暨第二届河内国际口腔科学会议与展览会（APDC – HAIDEC 2026）。

各项活动将于2026年5月12日至14日，在河内东英乡东会的VinPalace会议中心举行。

这是亚太牙科会议首次在越南举办，主题为“将科学进步应用于牙科实践”。会议吸引国内外专家、科学家及牙科医生参加，旨在进行互动交流并更新口腔医学领域的最新趋势。

会议议程包括关于牙科移植、牙齿矫正和美容修复的3场深度专题报告。正式议程共有近80场专题报告、科学研究和临床更新，由来自近20个国家和地区的60多位专家主讲。E-Poster科学论坛：介绍来自多个国家的口腔科医生团队的18项研究成果。

会议框架内还设有国际牙科展览会，共有来自跨国集团和企业的近400个展位，介绍牙科设备、技术及材料。

会议预计吸引超过5000名代表参加，是越南举办规模最大的牙科盛会之一。此次活动有助于加强学术交流、加强专家对接并更新口腔医学领域的科学进展。

据世界卫生组织统计数据显示，全球约有35亿人患有口腔疾病。这使得口腔疾病成为目前最普遍的非传染性疾病。

在越南，超过90%的民众曾患有不同程度的口腔疾病。（完）

越通社
#口腔医协会 #亚太牙科联盟 #牙科 #传染性疾病
关注 VietnamPlus

融入国际

相关新闻

更多

隶属于第十号服装总公司的鸿河西装厂引进应用AI技术的缝纫机用于生产。图自越通社

数字技术“重绘”就业版图

数字技术的快速发展，尤其是生成式人工智能（GenAI），正在深刻改变越南的就业结构。当数百万劳动者面临工作性质改变的风险时，劳动力市场不仅在行业结构上发生位移，还对提升技能、保障体面就业以及新背景下的政策适应提出了紧迫要求。

学生们使用数字技术软件进行课堂练习。图自越通社

推动数字生活中发生实质性转变

数字化转型已成为教育行业的必然要求。胡志明市数字学校模式正在先进在线学习管理平台上稳步推进，为师生们获取最新技术创造了条件。

附图 图自cafef.vn

越南银行加强“数字盾牌”

面对日益精密的金融欺诈和诈骗手段，越南银行部门正在采取多项措施收紧交易管控并应用技术，以尽早发现风险、保护客户。事实证明，数字解决方案正在发挥明显成效。

附图。图自越通社

胡志明市力争成为科技与创新创意中心

进入新发展阶段，胡志明市确定将大力转向以科学技术、创新创意和优质人力资源为基础的增长模式。对研发、战略技术产业及完善创新体制进行深度投资，被视为构建新竞争力的重要支柱。

胡志明市医药大学医院医生为一名印度尼西亚患者进行直肠癌手术。图自越通社

印度尼西亚患者赴越进行结直肠癌手术

印度尼西亚患者患者67岁，在印尼诊断出结肠癌并伴有肠梗阻并发症，需尽早进行手术。由于对越南医疗水平的高度认可，且其印尼主治医生曾在该院学习结直肠癌手术，因此建议她前往越南接受治疗。

河内市人民委员会主席武大胜向东京都知事小池百合子赠送纪念品。图自越通社

河内和东京促进技术和可持续发展领域的合作

4月28日，在河内市人民委员会主席武大胜率领的河内高级代表团对日本进行工作访问框架内，会见了东京都知事小池百合子；参加了2026年东京可持续高科技大会（SusHi Tech Tokyo 2026）和2026年全球可持续城市网络峰会（G-NETS）；与亚洲开发银行（ADB）代表举行了双边会谈。

越南无人机发展战略与河内发展方向

越南无人机发展战略与河内发展方向

无人机（UAV）作为低空经济的核心产品，预期将创造数十亿美元的价值，并有力推动数字经济的发展。在此背景下，越南将无人机的发展确定为一项紧迫需求，旨在掌握核心技术并形成一个全新的高科技产业。这也为河内市制定相关发展方案提供了重要依据。

1号广宁风电场效果图。图自越通社

越南北部首个风电场项目开工建设

4月23日，1号广宁风电场项目开工仪式在广宁省横蒲坊盖区举行。这是越南北部首个风电项目之一，开启了开发北部风能资源的新征程。

越南科学技术部部长阮黎春定在2026年“科学创意”竞赛启动仪式上发表讲话。图自越通社

2026年科学创意竞赛：首次将参赛范围扩大至海外越南人

为响应2026年“世界创意和创新日”，2026年“科学创意”竞赛于4月21日正式启动。该竞赛为全国范围内热爱科研、勇于创新并致力于科学应用的个人及团队提供了竞技舞台，旨在推动全社会的科研热潮，特别是激发年轻一代的创新活力。

古巴生物技术和医药产业集团(BioCubaFarma)副主席圣地亚哥·杜埃尼亚斯·卡雷拉博士与古巴驻越南大使罗赫利奥·波兰科·富恩特斯（右）。图片来源：越通社

生物技术合作：越古特殊关系的新动力

4月21日，古巴生物技术和医药产业集团(BioCubaFarma)副主席圣地亚哥·杜埃尼亚斯·卡雷拉博士在河内向媒体介绍了古巴在生物技术领域，特别是在生物医学和制药方面的成就。

越南政府副总理胡国勇（右）与韩国副总理兼科学技术信息通信部部长裴庆勋亲切握手。图自政府报

进一步推动越韩科学技术合作

4月22日，越南政府副总理胡国勇在政府驻地会见了随同韩国总统李在明对越进行国事访问的韩国副总理兼科学技术信息通信部部长裴庆勋（Bae Kyung Hoon）。

河内地铁启用自动售票系统。图自Vietnam+

数字化转型助力城市轨道交通高质量发展

在河内交通拥堵和空气污染压力日益加大的背景下，推动出行方式向绿色、可持续转变已成为当务之急。在此趋势下，城市轨道交通（Metro）正日益成为市民青睐的出行方式，有效缓解城市基础设施压力，并逐步提升生活环境质量。

2026年数据中心与云基础设施峰会现场。图自越通社

越南云计算市场预计2030年达15亿美元

由越南军队电信工业集团（Viettel）旗下专注于提供数据中心和云计算服务公司Viettel IDC于4月20日在河内举办的2026年数据中心与云基础设施峰会聚焦讨论人工智能时代数据中心和云计算的发展战略。

联合国教科文组织执行局第224届会议场景。图自越通社

联合国教科文组织决定将越南两个科学中心二类机构资格延长8年

越通社驻巴黎记者报道，在于4月15日在法国巴黎召开的联合国教科文组织执行局第224届会议框架内，联合国教科文组织执行局决定将隶属于越南科学技术翰林院（VAST）的国际数学研究与培训中心（ICRTM）和国际物理中心（ICP）的教科文组织二类机构资格延长8年。