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越共中央总书记、国家主席苏林会见马哈拉施特拉邦邦长

在对印度进行国事访问期间，5月7日，越共中央总书记、国家主席苏林在孟买市会见马哈拉施特拉邦邦长吉殊努·德夫·瓦尔马（Jishnu Dev Varma）。

马哈拉施特拉邦邦长吉殊努·德夫·瓦尔马郑重向苏林赠送了一张胡志明主席1958年2月到访孟买的照片。图自越通社
马哈拉施特拉邦邦长吉殊努·德夫·瓦尔马郑重向苏林赠送了一张胡志明主席1958年2月到访孟买的照片。图自越通社

越通社新德里——在对印度进行国事访问期间，5月7日，越共中央总书记、国家主席苏林在孟买市会见马哈拉施特拉邦邦长吉殊努·德夫·瓦尔马（Jishnu Dev Varma）。

吉殊努·德夫·瓦尔马介绍了马哈拉施特拉邦和孟买市的潜力与优势，同时希望加强与越南在双方具有广阔互补空间的领域的合作，如金融、信息技术、物流、基础设施发展、智慧城市、文化、电影、旅游。

苏林在会见中强调，越印关系拥有良好的传统友好基础和高度的政治互信，并强调此次访问旨在创造新动力，推动合作，特别是在经济、金融和投资领域的合作。在分享越印企业论坛上取得的成果以及多项合作协议签署后，苏林希望这将成为促进双方经济-贸易投资合作动力的助推器。

苏林对胡志明市与孟买市缔结友好关系表示欢迎，这是首个协议，为鼓励两国各地加强合作与联系创造了前提和强大动力。

借此机会，双方一致认为两国经济潜力巨大、互补性强，两国合作仍有很大的发展空间。苏林建议马哈拉施特拉邦邦长关注推动加强孟买市与胡志明市、河内市及越南各地之间的联系。吉殊努·德夫·瓦尔马对苏林的意见表示赞同，并确认将积极推动该邦各机关、企业加强与越南伙伴的合作，从而为今后进一步深化越南与印度增强型全面战略伙伴关系作出贡献。（完）

越通社
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