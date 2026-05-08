越共中央总书记、国家主席苏林圆满结束对斯里兰卡的国事访问

越通社河内—— 据越通社特派记者报道，当地时间5月8日晚，越共中央总书记、国家主席苏林及越南高级代表团离开斯里兰卡首都哥伦坡启程回国，圆满结束了于5月7日至8日对斯里兰卡民主社会主义共和国进行的国事访问。



在各场会见与会谈中，双方在坦诚、信任与相互理解的气氛中，相互通报了各自国情。双方对历经半个多世纪的传统友好与多方面合作关系表示高兴。



双方一致同意提升政治互信水平，全面发展两国传统友好与多方面合作关系；扩大高层及各级别交往与接触，定期开展各领域双边合作机制；加强两党间关系；强化关于理论、外交政策以及共同关心的地区和国际问题的交流。





双方一致同意推动国防安全合作，特别是联合国维和力量培训合作走深走实、见行见效；扩大在信息交换、国防技术转让方面的合作；加强海事安全与网络安全合作。



双方强调了经贸投资合作潜力，一致同意采取突破性措施，力争在未来一段时间早日实现10亿美元双边贸易额目标。



双方还同意加强农业合作、农产品供应链对接、采后保鲜技术、水产、科学技术、数字化转型等领域合作；分享关于发展优势产品的经验，开展互利共赢的研究与技术转让项目，为两国打造的标志性合作项目。



双方一致同意将文化、教育、互联互通及人文交流打造为双边关系的重要支柱。





关于共同关心的国际和地区问题，双方强调，在世界和地区形势复杂多变的背景下，越南与斯里兰卡需继续在联合国、不结盟运动和全球南方论坛等多边论坛上密切配合。双方重申维护和平、稳定、安全及航行自由的重要性；同时强调在尊重并遵守国际法，特别是1982年《联合国海洋法公约》（UNCLOS 1982）的基础上，以和平方式解决争端的重要性。（完）