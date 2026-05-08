时政

越南政府总理黎明兴圆满结束出席第48届东盟峰会旅程

当地时间5月8日晚，越南政府总理黎明兴率越南高级代表团离开菲律宾宿务，圆满结束应2026年东盟轮值主席国、菲律宾总统费迪南德·罗慕尔德兹·马科斯邀请出席第48届东盟峰会之行。

东盟各国领导人合影。图自越通社
东盟各国领导人合影。图自越通社

越通社河内——当地时间5月8日晚，越南政府总理黎明兴率越南高级代表团离开菲律宾宿务，圆满结束应2026年东盟轮值主席国、菲律宾总统费迪南德·罗慕尔德兹·马科斯邀请出席第48届东盟峰会之行。

vnanet-potal-thu-tuong-ket-thuc-chuyen-tham-du-hoi-nghi-cap-cao-asean-lan-thu-48-tai-philippines-8749678.jpg
越南政府总理黎明兴圆满结束出席第48届东盟峰会旅程。图自越通社

到麦克坦-宿务（Mactan-Cebu）国际机场送行的菲方人员有：菲律宾国家安全顾问小爱德华多·阿诺（Eduardo Oban Jr）、宿务省省长帕梅拉·巴里夸特罗（Pamela Baricuatro）、拉普拉普市市长辛迪·金－陈（Cindi King-Chan）及会议组委会代表。越方送行人员包括越南驻菲律宾大使赖太平，越南常驻东盟代表团团长孙氏玉香大使，以及大使馆干部和工作人员。 在工作行程框架内，黎明兴出席了峰会开幕式、全体会议及与东盟成员国领导人的闭门会议并发表重要讲话。他重申了越共十四大确立的外交路线，阐明了越南对东盟优先事项的立场，并就巩固东盟共同体建设、增强东盟战略自主性与危机应对能力提出多项务实建议。此外，他还就共同关心的地区与国际问题与各方交换了意见。

在全体会议和非正式会议上，黎明兴阐述了越南关于东盟应如何应对相互关联、多维性挑战的建议，并提出了新背景下东盟的三大合作重点。越南的建议因其内容和及时性获得了东盟各国领导人的欢迎和高度评价。在越南建议的基础上，会议讨论并一致通过了关于优先行动以巩固地区韧性的《东盟领导人声明》。

与此同时，他还与各国及国际组织领导人进行了双边会晤，以巩固友好关系、增强政治互信、推动务实有效的合作。

vnanet-potal-thu-tuong-ket-thuc-chuyen-tham-du-hoi-nghi-cap-cao-asean-lan-thu-48-tai-philippines-8749748.jpg
越南政府总理黎明兴与越南驻菲律宾大使馆干部和工作人员合影。图自越通社

黎明兴在与各国及国际组织领导人双边会见和接触中强调加强高层代表团互访、巩固政治互信、有效落实现有合作框架的优先事项；强化与各国的友好、团结与合作精神；希望有效挖掘贸易关系中的新合作空间，促进东盟内部经济合作，保障粮食安全、能源安全，发展供应链，加强区域基础设施互联互通。

黎明兴的首次出访在多边和双边层面均取得圆满成功，展现了越南主动、积极、负责任参与并切实有效为东盟共同事务作出贡献的形象，同时也为推动越南与各成员国关系发展、促进地区和世界和平、稳定与发展作出了贡献。（完）

越通社
#黎明兴 #第48届东盟峰会 #菲律宾总统 越南
关注 VietnamPlus

融入国际

相关新闻

更多

越南政府总理黎明兴会见新加坡总理黄循财 图自越通社

黎明兴总理会见新加坡、泰国和印度尼西亚领导人

越通社特派记者报道，5月8日下午，在赴菲律宾宿务出席第48届东盟峰会期间，越南政府总理黎明兴分别会见了新加坡总理黄循财、泰国总理阿努廷·参威拉军以及印度尼西亚总统普拉博沃·苏比延多。

越南最高人民法院工作代表团也赴新加坡司法部访问交流。图自越通社

越南最高人民法院高级代表团对新加坡进行工作访问

越通社驻新加坡记者报道，越共中央书记处书记、最高人民法院院长阮文广率领最高人民法院高级代表团自5月5日至8日对新加坡进行工作访问。此访旨在加强两国最高法院之间的合作关系，进行经验交流，为越南国际金融中心专门法院的设立和运作提供参考。

1954年5月7日，越南人民军“决战-决胜”旗帜在奠边府法军据点群指挥所坑道顶上升起。图自越通社

奠边府大捷——对老挝革命事业的宝贵经验

据越通社驻老挝记者报道，值此奠边府大捷72周年之际，老挝人民革命党中央宣传训练部官方脸书账号于5月7日发文，强调72年来，奠边府大捷已使越南人民获得了全面发展，取得了巨大且具有历史意义的成就。

越共中央总书记、国家主席苏林与斯里兰卡总统阿努拉·库马拉·迪萨纳亚克共同出席两国各部委间合作文件的交换仪式。图自越通社

越南与斯里兰卡加强交流与合作

越通社特派记者报道，5月8日，越共中央总书记、国家主席苏林与斯里兰卡总统阿努拉·库马拉·迪萨纳亚克举行会谈后，共同出席两国各部委间合作文件的交换仪式。

越共中央总书记、国家主席苏林与斯里兰卡总统阿努拉·库马拉·迪萨纳亚克共同会见记者。图自越通社

越南与斯里兰卡关系升格为全面伙伴关系

越通社特派记者报道，当地时间5月8日上午，越共中央总书记、国家主席苏林与斯里兰卡总统阿努拉·库马拉·迪萨纳亚克（Anura Kumara Dissanayake）共同会见了记者。

越南政府总理黎明兴出席第48届东盟峰会全体会议。图自越通社

越南政府总理黎明兴出席第48届东盟峰会开幕式

据越通社特派记者报道，5月8日上午，第48届东盟峰会在菲律宾宿务市正式开幕。东盟各成员国领导人、东盟秘书长高金洪以及部分国际组织代表一同与会。越南政府总理黎明兴率领越南高级代表团出席会议。

岘港市"根虚假新闻说不”项目针对100名五年级学生举行，主题为“如何避免在社交网络上被骗”。这是越南通讯社举办的全球首个针对学生的虚新闻宣传项目。图自越通社

📝时评：提升 “思想免疫力” 全力抵制不良信息

实践表明，数字空间对社会生活的影响规模和程度日益扩大。截至2025年底，越南数字经济占国内生产总值（GDP）的比重接近18%，数百万人参与各类在线平台。但与此同时，负面信息和有害信息也呈爆发式增长。仅在2025—2026年期间，网络空间中的负面信息和有害信息案件数量就增长了300%以上，其中超过70%直接针对党的思想基础。仅2025年，网络诈骗造成的经济损失就高达数万亿越盾。