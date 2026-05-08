时政

第48届东盟峰会：黎明兴总理就应对多层面挑战提出三点建议

据越通社特派记者报道，5月8日上午，在菲律宾宿务的麦丹会展中心举行了第48届东盟峰会开幕式及全体会议。越南政府总理黎明兴率越南高级代表团出席。

越南政府总理黎明兴率越南高级代表团出席第48届东盟峰会开幕式及全体会议。图自越通社
越南政府总理黎明兴率越南高级代表团出席第48届东盟峰会开幕式及全体会议。图自越通社

越通社马尼拉——据越通社特派记者报道，5月8日上午，在菲律宾宿务的麦丹会展中心举行了第48届东盟峰会开幕式及全体会议。越南政府总理黎明兴率越南高级代表团出席。

菲律宾总统费迪南德·马科斯在致开幕词时强调了本次峰会的重要意义，即东盟在《东盟共同体愿景2045》基础上进入新发展阶段。特别是在当前国际形势复杂多变的背景下，峰会是东盟各国领导人分享评估以及切实措施，帮助东盟及各成员国应对多层面挑战的重要契机。

在开幕式后紧接着举行的全体会议上，东盟各国领导人分享了关于世界复杂地缘政治动荡，特别是中东冲突对和平、稳定、国际能源供应链造成负面影响并威胁平民生命的评估。各国领导人强调了维护和平、稳定以及在国际法、联合国宪章基础上促进对话、和平解决争端等重要原则的重要性。

黎明兴在全体会议上发表讲话时强调，越南支持并承诺与东盟轮值主席国菲律宾及各成员国合作，实现菲律宾在2026年提出的优先事项和倡议。

黎明兴强调，面对相互关联、多层面的挑战，东盟面临的问题不是“是否受到影响”，而是“如何应对以及如何共同应对”，并就此提出了三大建议：

首先，黎明兴认为需要集中资源保障基本安全需求，包括能源安全、粮食安全和人类安全，其中包括批准并有效实施《东盟石油安全协定》，实质落实《2026至2030年阶段东盟能源合作行动计划》、东盟电网和东盟天然气管道系统；实现能源来源多元化，推动能源转型，增加绿色金融和先进技术的可及性；提高现有粮食安全框架和协议的效率，加强战略储备，并建立针对大米及其他基本商品的专业紧急储备机制。

黎明兴强调，越南愿在紧急情况下提供粮食援助，与东盟成员国分享相关经验，并将继续在公民救助工作中与东盟成员国密切协调。

其次，黎明兴建议推动实质合作，以增强东盟的内部能力和韧性。据此，需要有效实施《东盟货物贸易协定》，并尽早完成《东盟数字经济框架协定》。

最后，黎明兴呼吁加强东盟的协调与团结，包括提高紧急情况下的跨部门磋商与协调效率，以及继续发挥东盟秘书处的协调作用，确保区域承诺得到持续、同步和有效的落实。

越南提出的建议在内容和及时性方面得到了东盟各国领导人的欢迎和高度评价。在越南建议的基础上，峰会进行了讨论，并一致通过了《东盟领导人关于优先行动巩固地区韧性以应对中东局势影响的声明》，该声明体现了东盟对中东局势影响的政治观点、各国领导人将东盟定位在地区架构中的愿景，以及具有行动性和高执行性的共同应对战略和措施。（完）

越南政府总理黎明兴出席第48届东盟峰会全体会议。图自越通社

越南政府总理黎明兴出席第48届东盟峰会开幕式

据越通社特派记者报道，5月8日上午，第48届东盟峰会在菲律宾宿务市正式开幕。东盟各成员国领导人、东盟秘书长高金洪以及部分国际组织代表一同与会。越南政府总理黎明兴率领越南高级代表团出席会议。

越通社
#第48届东盟峰会 #黎明兴三点建议 #能源粮食安全 #东盟内部韧性 #中东局势影响声明 #融入国际 #第59号决议 菲律宾
关注 VietnamPlus

从决议到实践

融入国际

相关新闻

越南政府总理黎明兴出席第48届东盟峰会开幕式

越南政府总理黎明兴出席第48届东盟峰会开幕式

5月8日上午，第48届东盟峰会在菲律宾宿务市正式开幕。东盟各成员国领导人、东盟秘书长高金洪（Kao Kim Hourn）以及部分国际组织代表一同与会。越南政府总理黎明兴率领越南高级代表团出席会议。

越南政府总理黎明兴出席第48届东盟峰会全体会议。图自越通社

越南政府总理黎明兴出席第48届东盟峰会开幕式

据越通社特派记者报道，5月8日上午，第48届东盟峰会在菲律宾宿务市正式开幕。东盟各成员国领导人、东盟秘书长高金洪以及部分国际组织代表一同与会。越南政府总理黎明兴率领越南高级代表团出席会议。

更多

1954年5月7日，越南人民军“决战-决胜”旗帜在奠边府法军据点群指挥所坑道顶上升起。图自越通社

奠边府大捷——对老挝革命事业的宝贵经验

据越通社驻老挝记者报道，值此奠边府大捷72周年之际，老挝人民革命党中央宣传训练部官方脸书账号于5月7日发文，强调72年来，奠边府大捷已使越南人民获得了全面发展，取得了巨大且具有历史意义的成就。

越共中央总书记、国家主席苏林与斯里兰卡总统阿努拉·库马拉·迪萨纳亚克共同出席两国各部委间合作文件的交换仪式。图自越通社

越南与斯里兰卡加强交流与合作

越通社特派记者报道，5月8日，越共中央总书记、国家主席苏林与斯里兰卡总统阿努拉·库马拉·迪萨纳亚克举行会谈后，共同出席两国各部委间合作文件的交换仪式。

越共中央总书记、国家主席苏林与斯里兰卡总统阿努拉·库马拉·迪萨纳亚克共同会见记者。图自越通社

越南与斯里兰卡关系升格为全面伙伴关系

越通社特派记者报道，当地时间5月8日上午，越共中央总书记、国家主席苏林与斯里兰卡总统阿努拉·库马拉·迪萨纳亚克（Anura Kumara Dissanayake）共同会见了记者。

岘港市"根虚假新闻说不”项目针对100名五年级学生举行，主题为“如何避免在社交网络上被骗”。这是越南通讯社举办的全球首个针对学生的虚新闻宣传项目。图自越通社

📝时评：提升 “思想免疫力” 全力抵制不良信息

实践表明，数字空间对社会生活的影响规模和程度日益扩大。截至2025年底，越南数字经济占国内生产总值（GDP）的比重接近18%，数百万人参与各类在线平台。但与此同时，负面信息和有害信息也呈爆发式增长。仅在2025—2026年期间，网络空间中的负面信息和有害信息案件数量就增长了300%以上，其中超过70%直接针对党的思想基础。仅2025年，网络诈骗造成的经济损失就高达数万亿越盾。

越南驻奥地利大使兼驻维也纳联合国和其他国际组织代表团团长武黎太黄大使。图自越通社

批准《河内公约》彰显越南对融入国际一体化进程的坚定承诺

越南驻奥地利大使兼驻维也纳联合国和其他国际组织代表团团长武黎太黄大使在接受越通社记者采访时强调，越南近期批准《联合国打击网络犯罪公约》，彰显了党和国家对融入国际一体化进程中的坚定政治承诺，这符合2025年1月24日颁布的政治局第59-NQ/TW号决议精神。

国防部副部长阮长胜上将与土耳其国防部副部长穆萨·海伊贝特亲切交谈。图自人民军队报

越南与土耳其和阿塞拜疆扩大防务合作

在出席2026年防务与航空航天展览会（SAHA 2026）并访问土耳其期间，5月7日，越共中央委员、中央军委常委、国防部副部长阮长胜上将分别会见了土耳其国防部副部长穆萨·海伊贝特和阿塞拜疆国防部副部长阿吉尔·古尔巴诺夫。

越南军队电信集团网络安全公司（Viettel Cyber Security）曾荣获2022年网络安全卓越奖（Cybersecurity Excellence Awards 2022）亚洲区多项大奖。图自越通社

《河内公约》助力越南走在打击网络犯罪最前沿

随着网络犯罪日益成为最紧迫的跨境安全挑战之一，越南正日益将自己定位为全球网络治理的积极贡献者。越南近期批准了《联合国打击网络犯罪公约》（《河内公约》），标志着这一努力迈出了里程碑的一步。

越共中央总书记、国家主席苏林出席越印企业论坛。图自越通社

越共中央总书记、国家主席苏林出席越印企业论坛

越通社特派记者报道，在对印度共和国进行国事访问期间，越共中央总书记、国家主席苏林于当地时间5月7日下午出席了由越南工商联合会（VCCI）与印度工业联合会在马哈拉施特拉邦孟买市联合举行的越南—印度企业论坛。