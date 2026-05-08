第48届东盟峰会：黎明兴总理就应对多层面挑战提出三点建议

越通社马尼拉——据越通社特派记者报道，5月8日上午，在菲律宾宿务的麦丹会展中心举行了第48届东盟峰会开幕式及全体会议。越南政府总理黎明兴率越南高级代表团出席。



菲律宾总统费迪南德·马科斯在致开幕词时强调了本次峰会的重要意义，即东盟在《东盟共同体愿景2045》基础上进入新发展阶段。特别是在当前国际形势复杂多变的背景下，峰会是东盟各国领导人分享评估以及切实措施，帮助东盟及各成员国应对多层面挑战的重要契机。



在开幕式后紧接着举行的全体会议上，东盟各国领导人分享了关于世界复杂地缘政治动荡，特别是中东冲突对和平、稳定、国际能源供应链造成负面影响并威胁平民生命的评估。各国领导人强调了维护和平、稳定以及在国际法、联合国宪章基础上促进对话、和平解决争端等重要原则的重要性。



黎明兴在全体会议上发表讲话时强调，越南支持并承诺与东盟轮值主席国菲律宾及各成员国合作，实现菲律宾在2026年提出的优先事项和倡议。



黎明兴强调，面对相互关联、多层面的挑战，东盟面临的问题不是“是否受到影响”，而是“如何应对以及如何共同应对”，并就此提出了三大建议：



首先，黎明兴认为需要集中资源保障基本安全需求，包括能源安全、粮食安全和人类安全，其中包括批准并有效实施《东盟石油安全协定》，实质落实《2026至2030年阶段东盟能源合作行动计划》、东盟电网和东盟天然气管道系统；实现能源来源多元化，推动能源转型，增加绿色金融和先进技术的可及性；提高现有粮食安全框架和协议的效率，加强战略储备，并建立针对大米及其他基本商品的专业紧急储备机制。



黎明兴强调，越南愿在紧急情况下提供粮食援助，与东盟成员国分享相关经验，并将继续在公民救助工作中与东盟成员国密切协调。



其次，黎明兴建议推动实质合作，以增强东盟的内部能力和韧性。据此，需要有效实施《东盟货物贸易协定》，并尽早完成《东盟数字经济框架协定》。



最后，黎明兴呼吁加强东盟的协调与团结，包括提高紧急情况下的跨部门磋商与协调效率，以及继续发挥东盟秘书处的协调作用，确保区域承诺得到持续、同步和有效的落实。



越南提出的建议在内容和及时性方面得到了东盟各国领导人的欢迎和高度评价。在越南建议的基础上，峰会进行了讨论，并一致通过了《东盟领导人关于优先行动巩固地区韧性以应对中东局势影响的声明》，该声明体现了东盟对中东局势影响的政治观点、各国领导人将东盟定位在地区架构中的愿景，以及具有行动性和高执行性的共同应对战略和措施。（完）

越通社