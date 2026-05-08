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越南最高人民法院高级代表团对新加坡进行工作访问

越通社驻新加坡记者报道，越共中央书记处书记、最高人民法院院长阮文广率领最高人民法院高级代表团自5月5日至8日对新加坡进行工作访问。此访旨在加强两国最高法院之间的合作关系，进行经验交流，为越南国际金融中心专门法院的设立和运作提供参考。

越南最高人民法院工作代表团也赴新加坡司法部访问交流。图自越通社
越南最高人民法院工作代表团也赴新加坡司法部访问交流。图自越通社

越通社新加坡——越通社驻新加坡记者报道，越共中央书记处书记、最高人民法院院长阮文广率领最高人民法院高级代表团自5月5日至8日对新加坡进行工作访问。此访旨在加强两国最高法院之间的合作关系，进行经验交流，为越南国际金融中心专门法院的设立和运作提供参考。

新加坡最高法院首席大法官桑达雷什·梅农（Sundaresh Menon）对两国法院合作关系不断前进感到高兴。

越南最高人民法院院长阮文广明确指出，越南高度评价新加坡在解决国际商事争议方面的经验，并建议新加坡最高法院通过对越南法官和法院工作人员进行培训，提升专业能力，制定越南法官和法院工作人员在新加坡法院进行法院专业实践计划等活动支持越南金融中心专门法院的设立与发展。

桑达雷什·梅农强调，愿意在越南国际金融中心专门法院设立与运作过程中密切配合并提供支持，为越南法官进行专业培训，派遣正在国际商事法院工作的国际法官前往越南交换经验，迎接越南法官前来实习，向越南法官提供法律硕士奖学金等。

越南最高人民法院副院长黎进透露，双方一致同意今后继续互换信息和经验，特别是为越南法院工作人员和法官进行国际商事争议解决业务培训。双方领导还一致同意将研究制定两国最高法院之间的合作协议。

此前，越南最高人民法院工作代表团也赴新加坡司法部、新加坡国际仲裁中心以及若干具有受理国际商事争议权限的机构访问交流。

越南最高人民法院高级代表团此次访新有助于深化两国最高法院之间合作关系乃至越新全面战略伙伴关系，为建立一所现代化、专业化、接近国际标准和惯例的专门法院奠定基础，以解决越南全球化金融—投资领域中产生的各类争议。（完）

附图。图自越通社

越新进出口额持续创历史新高

越南稳居新加坡第十大贸易伙伴地位，双边进出口总额接近360亿新元（SGD），同比增长25.7%，较2024年全年进出口总额（316.7亿新元）高出13.56%，创历史最高水平。

越通社
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