越共中央总书记、国家主席苏林会见斯里兰卡Hayleys集团董事长

越通社科伦坡——据越通社特派记者报道，在对斯里兰卡进行国事访问期间，当地时间5月8日晚，越共中央总书记、国家主席苏林在首都科伦坡会见了斯里兰卡Hayleys PLC集团董事长兼首席执行官莫汉·潘迪塔格。
苏林强调，越南重视发展与斯里兰卡的友好合作关系，其中经贸合作和企业互联互通是重要支柱之一。他指出，此次会见对于推动双方经济伙伴关系，特别是航空、旅游和贸易等领域合作具有重要意义。
苏林高度评价Hayleys集团作为斯里兰卡大型知名企业，在多个领域拥有丰富经验和良好声誉。他表示，在两国经济互补性强、合作潜力巨大的背景下，越南希望加强与斯里兰卡大型企业，特别是像Hayleys这样拥有区域市场网络和互联能力企业的合作。
苏林建议Hayleys不仅停留在单一贸易活动层面，而应着眼于建立长期、可持续的合作渠道，发挥市场桥梁作用，协助越南企业对接斯里兰卡分销体系、物流网络及客户资源。同时，鼓励Hayleys继续研究投资越南在航空互联互通、旅游和物流等符合集团优势及越南发展需求的领域；推动农业、工业原材料及深加工产业价值链发展。
苏林还赞同企业提出的农业与加工合作建议，其中包括椰子产业链及相关加工产品开发。
莫汉·潘迪塔格表示高度重视越南市场，希望发挥Hayleys在促进双向航空、旅游及贸易互联互通方面的作用，同时研究在农业、加工及分销等互补性领域开展投资合作。（完）
越共中央总书记、国家主席苏林出席越南—斯里兰卡贸易、投资与旅游合作论坛
当地时间5月8日下午，越共中央总书记、国家主席苏林率越南高级代表团出席由越南工商联合会与斯里兰卡国家出口促进委员会联合举办的越南—斯里兰卡贸易、投资与旅游合作论坛。斯里兰卡总理哈里妮·阿马拉苏里亚、两国各部委领导及众多企业代表共同出席。