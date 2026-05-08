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斯里兰卡总统举行隆重仪式 欢迎越共中央总书记、国家主席苏林对斯进行国事访问

5月8日上午，斯里兰卡总统阿努拉·库马拉·迪萨纳亚克（Anura Kumara Dissanayake）在总统府举行隆重仪式，欢迎越共中央总书记、国家主席苏林及越南高级代表团对斯里兰卡进行国事访问。

越共中央总书记、国家主席苏林与斯里兰卡总统阿努拉·库马拉·迪萨纳亚克。图自越通社
越共中央总书记、国家主席苏林与斯里兰卡总统阿努拉·库马拉·迪萨纳亚克。图自越通社

越通社河内 ——5月8日上午，斯里兰卡总统阿努拉·库马拉·迪萨纳亚克（Anura Kumara Dissanayake）在总统府举行隆重仪式，欢迎越共中央总书记、国家主席苏林及越南高级代表团对斯里兰卡进行国事访问。

上午8时30分，由骑兵马队护卫的苏林车队驶入总统府。斯里兰卡艺术家表演传统舞蹈，热烈欢迎苏林一行。

阿努拉·库马拉·迪萨纳亚克亲自走到停车处迎接，并邀请苏林走向检阅台。

军乐队奏越斯两国国歌，鸣礼炮21响。苏林检阅仪仗队。双方相互介绍出席欢迎仪式的两国代表团成员。

欢迎仪式结束后，阿努拉·库马拉·迪萨纳亚克和苏林举行会谈。

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斯里兰卡总统举行隆重仪式 欢迎越共中央总书记、国家主席苏林对斯进行国事访问。图自越通社

自1970年7月21日越斯建交以来，两国传统友谊在各领域不断得到巩固和发展。从过去到现在紧密的联系正是越斯着眼于提升双边关系水平的基础，为两国在新发展阶段稳步前进创造动力。

苏林总书记、国家主席此次对斯里兰卡进行国事访问将成为两国关系的重要政治里程碑，为双方关系注入新动力，开启新发展阶段。政治政治互信得到加强，合作在范围和层次上将更加广泛、深入、有效和务实。此访不仅肯定越南对发展与斯里兰卡关系的重视，更体现了双方将传统友谊从历史的深度提升到共同发展新高度的坚定决心，致力于实现两国民族的共同繁荣。（完）

越南与斯里兰卡传统友谊

越南与斯里兰卡传统友谊

应斯里兰卡总统阿努拉·库马拉·迪萨纳亚克邀请，越共中央总书记、国家主席苏林率领越南高级代表团于2026年5月7日至8日对斯里兰卡民主社会主义共和国进行国事访问。这是自1970年两国建交以来，越南领导人对斯里兰卡进行的最高级别访问。此次访问有助于巩固两国半个多世纪以来建立的传统友谊，并加强两国领导人和人民之间的真挚友谊。

越通社
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