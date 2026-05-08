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越共中央总书记、国家主席苏林开始对斯里兰卡进行国事访问

当地时间5月7日晚，越共中央总书记、国家主席苏林一行的的专机抵达了斯里兰卡首都科伦坡班达拉奈克国际机场，开始对斯里兰卡进行为期两天的国事访问。

苏林总书记、国家主席，斯里兰卡总理哈里妮·阿马拉苏里亚及各位代表。图片来源：越通社
苏林总书记、国家主席，斯里兰卡总理哈里妮·阿马拉苏里亚及各位代表。图片来源：越通社

越通社科伦坡——据越通社特派记者报道，在圆满结束对印度的国事访问后，当地时间5月7日晚，越共中央总书记、国家主席苏林一行的的专机抵达了斯里兰卡首都科伦坡班达拉奈克国际机场，开始应斯里兰卡总统阿努拉·库马拉·迪萨纳亚克邀请，于5月7日至8日对斯里兰卡民主社会主义共和国进行国事访问。

陪同苏林总书记、国家主席出访的有：越共中央政治局委员、中央书记处书记、中央组织部部长阮维玉；越共中央政治局委员、中央书记处书记、中央政策与战略部部长阮青毅；越共中央政治局委员、政府副总理、国防部部长潘文江大将；越共中央政治局委员、公安部部长梁三光大将；

越共中央政治局委员、外交部部长黎怀忠；越共中央政治局委员、胡志明市市委书记陈流光；越共中央中央委员、中央办公厅主任阮海宁；越共中央委员、国会副主席阮尹英；越共中央委员、国家主席办公厅主任黎庆海；越共中央委员、财政部部长吴文俊；越共中央委员、科学技术部部长武海军；越共中央委员、卫生部部长陶红兰；越共中央委员、工贸部部长黎孟雄；总书记、国家主席助理兼总书记办公厅主任苏恩苏；越南驻斯里兰卡特命全权大使郑氏心等。

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在欢迎仪式上的苏林总书记、国家主席与斯里兰卡总理哈里妮·阿马拉苏里亚。图片来源：越通社

斯里兰卡总理哈里妮·阿马拉苏里亚（Harini Amarasuriya）及斯里兰卡政府部分成员，越南驻斯里兰卡大使郑氏心以及越南驻斯使馆工作人员以及旅斯越南人社群代表来到机场迎接苏林总书记、国家主席一行。

在机场，仪仗队员站在红毯两侧，斯里兰卡艺术家表演传统舞蹈，欢迎苏林总书记、国家主席一行到访。斯里兰卡总理哈里妮·阿马拉苏里亚在飞机舷梯旁迎接苏林总书记、国家主席。两名儿童向苏林赠送槟榔叶，体现斯里兰卡传统习俗中的热情好客。随后，苏林与哈里妮·阿马拉苏里亚沿红毯检阅仪仗队。

自1970年7月21日越南与斯里兰卡建立外交关系56年来，两国传统友好关系在多个领域不断得到巩固与发展。此次苏林总书记、国家主席对斯里兰卡进行国事访问，将有助于巩固两国传统友谊，进一步深化两国领导人和人民在历史长河中建立起来的真挚友好感情；此次访问也将成为重要的政治里程碑，为两国关系注入新动力，开启新的发展阶段，推动双方政治互信达到更高水平，合作范围和层次更加深入广泛，更加务实高效。（完）

越通社
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