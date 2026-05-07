加强越南与东盟各国及亚洲开发银行的友好合作关系

越通社马尼拉——据越通社特派记者报道，5月7日，越南政府总理黎明兴在菲律宾宿务省出席第48届东盟峰会框架内分别与文莱苏丹、菲律宾总统、东帝汶总理、柬埔寨首相及亚洲开发银行行长进行了双边会晤。

越南政府总理黎明兴与文莱苏丹哈吉·哈桑纳尔·博尔基亚会晤。图自越通社

在与文莱苏丹哈吉·哈桑纳尔·博尔基亚会晤时，越南政府总理黎明兴对文莱苏丹给予越南及越文两国关系发展的美好感情表示感谢，建议双方有效、实质地落实《越文全面伙伴关系行动计划（2023-2027年）》；保持各级特别是高层代表团互访；推动经济、贸易合作，并考虑建立贸易合作联合委员会机制；加强水海产捕捞领域的合作。



文莱苏丹哈吉·哈桑纳尔·博尔基亚强调，文莱支持越南成功举办2027年亚太经合组织领导人会议，并表示，文莱愿与越南在双方有优势和共同关心的领域开展合作。在世界和地区形势复杂多变的背景下，文莱苏丹建议两国加强贸易和能源领域的合作。

越南政府总理黎明兴会见菲律宾总统费迪南德·马科斯。图自越通社

在会见菲律宾总统费迪南德·马科斯时，黎明兴对菲方的热情周到接待表示感谢，强调2026年具有特殊意义，因为两国正庆祝建交50周年，越南政府始终重视并希望进一步推动越菲战略伙伴关系。黎明兴重申越南支持菲律宾成功履行2026年东盟轮值主席国职责，助力巩固东盟团结、统一和核心作用。



菲律宾总统感谢越南在菲律宾担任东盟轮值主席国期间给予的积极协调配合；希望与越南及其他东盟成员国进一步推动内部经济、贸易合作，在世界面临诸多动荡和挑战的背景下，巩固地区和平、稳定与发展的环境。



两国领导人一致同意建议双方积极推动双边战略伙伴关系中的若干支柱合作重点，其中优先安排高层及各级代表团互访活动；为贸易往来创造便利，力争早日将双边贸易额提升至100亿美元；加强粮食安全、能源安全、海洋科学研究合作；建议双方积极完成谈判并签署普通教育合作协议、《2026-2029年阶段旅游合作计划》。



双方一致同意继续在多边论坛上相互支持，积极与东盟成员国及中国一道，推动根据国际法和1982年《联合国海洋法公约》（UNCLOS）谈判达成实质、有效、符合国际法的“东海行为准则”（COC）。

越南政府总理黎明兴与东帝汶总理沙纳纳·古斯芒会晤。图自越通社

在与东帝汶总理沙纳纳·古斯芒会晤时，沙纳纳·古斯芒总理高度评价越南在地区内日益提升的地位和作用；感谢越南一贯支持并帮助东帝汶国家建设与发展以及融入东盟的进程。古斯芒总理重申希望继续推进与越南的多领域合作，特别是在贸易、投资、电信、教育—培训等领域，并高度评价越南军队电信工业集团正在东帝汶实施的Telemor项目，将其视为两国有效合作的象征，为东帝汶经济社会发展做出了积极贡献。



黎明兴对两国友好合作关系近年来的积极发展表示高兴，建议双方继续推动高层及各级代表团互访；认为双方需要密切配合，挖掘双边合作潜力和空间，特别是在投资、贸易、电信、数字技术、能源与石油天然气、水产品及食品加工等领域；建议东帝汶政府为越南企业在东帝汶投资经营创造便利条件。

越南政府总理黎明兴同柬埔寨首相洪玛奈会晤。图自越通社

在同柬埔寨首相洪玛奈会晤时，双方一致同意继续密切配合，推动各级代表团及民间交流互访，认真实施各项合作协议和合作机制；坚持不让敌对势力利用本国领土损害对方国家安全和利益的原则；视对方的政治安全为维护自身安全、稳定与发展的因素；加强合作应对非传统安全挑战，在边界管理保护工作中密切协调，预防打击各类跨境犯罪。



双方一致同意推动早日通过《近期至2035年、远期展望至2050年的越柬经济紧密联系新合作机制方案》；推动研究统一胡志明市/木牌——巴域/金边高速公路连接方案等；配合举办庆祝越柬建交60周年（1967年6月24日—2027年6月24日）活动。



双方强调维护两国和平、稳定、合作与可持续发展边界线的重要性，肯定将继续妥善、及时处理发生的问题，包括配合可持续保护边境地区环境；本着相互理解、尊重并符合国际法的精神，推动谈判解决勘界立碑工作尚未完成的16%工作量，配合管理陆地和海上边界。

在各场会见中，黎明兴与东盟各国领导人就共同关心的若干国际和地区问题交换了意见和看法；一致同意在东盟和联合国框架内加强合作与观点协调，促进东盟在处理国际和地区事务中的中心作用。黎明兴诚挚邀请各位领导人出席预计于6月初在河内举行的第三届东盟未来论坛并发表讲话。

越南政府总理黎明兴会见亚洲开发银行行长浅川雅嗣。图自越通社

在会见亚洲开发银行行长浅川雅嗣时，黎明兴建议亚行与越南政府密切配合，以进一步提高双方合作效率，特别是核查、解决项目实施中的困难和障碍，拓展灵活、优惠的金融工具，并在构建新发展模式、绿色转型、供应链、应对气候变化、支持私营经济等方面加强技术援助和政策咨询；建议亚行推动亚行—东盟合作、大湄公河次区域合作计划，特别是在能源和区域互联互通领域。



亚行行长浅川雅嗣祝贺黎明兴当选越南政府首脑，并强调，亚行将继续成为越南在新发展时期的可信赖伙伴，《2027-2031年国家伙伴战略》将紧密契合越南的经济社会发展战略和计划。亚行也将不断改进流程和手续，开发新的金融工具，以更好地满足越南及各成员国的资金需求。（完）