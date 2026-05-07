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越南为东盟的发展和成功作出巨大贡献

应2026年东盟主席国菲律宾总统费迪南德·马科斯二世邀请，越南政府总理黎明兴将于5月7日至8日率领越南高级代表团出席在菲律宾宿务省举行第48届东盟峰会。

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#东盟 #东盟主席国 #菲律宾
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越南是东南亚拥有东盟遗产公园数量较多的国家之一。截至目前，全国已有16处区域被认定为东盟遗产公园，位居区域前列，彰显了越南在生物多样性保护领域的积极作为与显著成效。

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位于南定省的春水国家公园近日获授东盟遗产公园称号。作为典型的滨海湿地保护区和越南首个拉姆萨尔湿地，该区域生物多样性突出，栖息着多种珍稀水鸟。此次获认定既为区域发展拓展新空间，也对加强生态保护、提升自然遗产价值提出更高要求。

到2045年，越南力争成为拥有强大品牌和形象的亚洲国家

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越南政府总理于2026年1月27日颁发了第173/QD-TTg号决定，该决定批准了《2026-2030年，展望2045年越南对外形象提升战略》。该战略旨在到2045年将越南打造成为拥有强大品牌和形象的亚洲领先国家；力争在东盟国家软实力指数中位列前三，在全球国家软实力指数中位列前30。

越南物流业迈入新纪元，加速腾飞

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近年来，越南党和国家高度重视物流业发展，出台了多项重要政策和指导方针。这些政策和方针的实施取得了积极成效。物流服务业增长迅速且稳定，年均增速达14-16%，对越南国内生产总值（GDP）的贡献率达到4.5-5%。在物流绩效指数（LPI）139个国家中，越南排名第43位，位列东盟前五。

越南为东盟成功作出多项实质性贡献

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应马来西亚总理、2025年东盟轮值主席安瓦尔·易卜拉欣邀请，越南政府总理范明政府率领越南高级代表团出席于2025年10月25日至28日在马来西亚吉隆坡举行的第47届东盟峰会及系列会议。
范明政总理出席第47届东盟峰会及系列会议，再次传递出强烈信号：越南将以积极主动的态度参与区域事务，负责任地与其他成员国一道，维护并巩固东盟核心地位，发挥东盟在促进和平、稳定与发展的负责任声音。

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越南-印度全面战略伙伴关系

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应印度总理纳伦德拉·莫迪的邀请，越共中央总书记、越南社会主义共和国国家主席苏林率领越南高级代表团于2026年5月5日至7日对印度进行国事访问。这是苏林总书记、国家主席自越南国会完成国家领导人任命以来的第二次出访，也是越南历史上总书记、国家主席首次访问印度。

林同省潘切机场正式动工兴建

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2026年4月27日，林同省人民委员会与太阳集团（Sun Group）联合举行潘切机场—民用航空项目开工仪式。潘切机场项目按照4E级机场标准建设，设计年旅客吞吐量到2030年达到200万人次，总投资近3.9万亿越盾，预计于2027年建成并投入运营。

1975年4月30日上午，数百辆坦克、装甲车和步兵从四面八方同时挺进，直逼西贡傀儡政府总统府，解放西贡。图自越通社

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