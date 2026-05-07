2026年前4个月货物贸易进出口总额同比增长24.2%

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越南-印度全面战略伙伴关系
应印度总理纳伦德拉·莫迪的邀请，越共中央总书记、越南社会主义共和国国家主席苏林率领越南高级代表团于2026年5月5日至7日对印度进行国事访问。这是苏林总书记、国家主席自越南国会完成国家领导人任命以来的第二次出访，也是越南历史上总书记、国家主席首次访问印度。
越南高校首次荣获2026年高等教育亚洲大奖最佳领导与管理团队奖
越南河内的菲尼卡大学首次荣获2026年高等教育亚洲大奖最佳领导与管理团队奖，不断彰显出该学校在领导力与治理能力方面已获得区域层面的认可。
林同省潘切机场正式动工兴建
2026年4月27日，林同省人民委员会与太阳集团（Sun Group）联合举行潘切机场—民用航空项目开工仪式。潘切机场项目按照4E级机场标准建设，设计年旅客吞吐量到2030年达到200万人次，总投资近3.9万亿越盾，预计于2027年建成并投入运营。
关于发展越南文化的第80号决议：到2030年越南文化发展的若干指标
2026年1月7日，越共中央总书记苏林代表政治局签发关于发展越南文化的第80-NQ/TW号决议。该决议立足国家进入新发展阶段的背景，强调推动经济、政治、社会与文化及人的协调融合，实现更高水平的快速和可持续发展。
越南跻身2026年全球52大热门旅游目的地
美国《纽约时报》评价越南为东南亚地区正在崛起的旅游目的地，并选用富国岛香岛跨海缆车作为越南旅游业的代表性形象。
越共中央总书记、国家主席苏林与胡志明市工人和劳动者座谈讲话摘录
值此南方解放、国家统一51周年（1975年4月30日—2026年4月30日）暨“五一”国际劳动节到来之际，2026年4月27日，越共中央总书记、国家主席苏林前往胡志明市，看望、慰问并与当地工人和劳动者亲切交流。
历史性的胡志明战役：越南革命战争胜利之巅峰
1975年4月26日至30日进行的胡志明战役是越南革命战争胜利的巅峰，谱写了越南人民抗击外来侵略历史上最辉煌的黄金一页。这次战役肯定了越南人民抗美帝国主义侵略的伟大战争地位，留下了许多宝贵的理论和实践经验。
抗美战争中“冲锋青年”竞赛运动
一代又一代的团员青年怀揣着崇高的理想以及奋斗和奉献的愿望，无论在战争还是和平时期，他们都不畏艰辛，愿意为国家奉献自己的青春和力量。特别，在抗美战争的艰苦时期，冲锋青年以奉献和战斗精神，为1975年春季民族大捷作出了重大贡献。
2026年第一季度流入越南的外资注册总额同比增长42.9%
截至2026年3月31日，包括新批注册资金、追加资金以及外国投资者出资和购股股份等流入越南的外国注册投资总额达到152亿美元，同比增长42.9%。
2026年第一季度越南企业对外投资资金达 6.199 亿美元
2026年第一季度越南企业对外投资资金达 6.199 亿美元，同比增长1.6倍。
图表新闻：雄王忌日：厚植爱国情怀 凝聚民族力量
上千年来，雄王忌日一直被视为越南富有民族文化特色的重大节日，彰显了越南人民“饮水思源”的美好传统，同时也是致敬拥有建国之功、护国之功的历代雄王的切实活动。
河内跻身全球最佳城市第25位榜单
河内市刚刚被英国城市文化杂志《Time Out》列入2026年全球50个最有趣、最宜居和最具探索价值的城市名单，排名第25位，继续巩固了越南首都日益增强的旅游吸引力。
提高公众对登革热预防的认识
根据2026年初至今的监测数据，全国共报告登革热病例31927例，死亡4例。病例主要集中在年初，集中在南部各省市。未来一段时间，鉴于雨季到来时天气炎热潮湿，以及部分地区居民生活条件和蓄水情况有利于传播疾病的蚊子滋生，登革热疫情可能继续蔓延。
越南20类国家级数据库
越南政府总理2026年3月28日签发的第11/2026/QĐ-TTg号决定，正式发布国家级数据库目录。根据该决定，国家数据库共20类。
越南与韩国全面战略伙伴关系
应越共中央总书记、国家主席苏林和夫人的邀请，韩国总统李在明（Lee Jae Myung）和夫人将于4月21日至24日对越南进行国事访问。
雄王庙会暨祖地文化旅游周
雄王祠和雄王庙会自古以来是每个越南人心中神圣的象征。这里不仅是祖先信仰的汇聚之地，更是民族特色文化的结晶，有助于弘扬民族团结精神。
大力推进建设先进的、富有民族文化特色的越南文化
据越共十四届中央委员会4月2日发布关于2026-2030年5年经济社会发展计划、国家财政、公债借贷偿还、中期公共投资与实现“两位数”增长目标的第18-KL/TW号结论，党中央要求继续坚定有力、有效落实各项决议和结论，聚焦重点任务，特别是建设基于国家价值体系、文化价值体系、家庭价值体系和越南人行为规范等多重价值体系协调发展的先进、富有民族文化特色的越南文化。
推进国民教育现代化进程，全面提升人才培养质量，健全用才优才机制
党中央要求继续坚定有力、有效落实第18号结论，重点聚焦关键任务，特别是推进国民教育现代化，提升人才培养质量，吸引并重用各类人才。
着力推进科学技术、创意创新与数字化转型
据越共十四届中央委员会4月2日发布关于2026-2030年5年经济社会发展计划、国家财政、公债借贷偿还、中期公共投资与实现“两位数”增长目标的第18-KL/TW号结论，党中央要求继续坚定有力、有效落实各项决议和结论，聚焦重点任务，特别是推动科学技术发展、促进创新及数字化转型。
越南在各国议会联盟中发挥主动、积极且负责任的作用
应各国议会联盟主席图利娅·阿克松（Tulia Ackson）、秘书长马丁·纯贡（Martin Chungong）的邀请，越南国会主席陈青敏携夫人率越南高级代表团赴伊斯坦布尔出席各国议会联盟第152届大会（IPU-152），并在土耳其开展若干双边活动。