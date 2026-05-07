越共中央总书记、国家主席苏林见证越南与印度企业合作协议文本交接仪式

越通社新德里——据越通社特派记者报道，当地时间5月7日下午，在印度马哈拉施特拉邦孟买市举行的越印企业论坛框架内，越共中央总书记、国家主席苏林与马哈拉施特拉邦首席部长德文德拉·法德纳维斯以及两国高级领导人共同见证了两国企业间合作协议的交接仪式。



各项协议包括：



1. 越南工商联合会与印度工业联合会关于加强信息交流、协调举办投资贸易促进活动及对接企业的谅解备忘录。



2. 越南航空总公司与摩根大通关于建立合作关系、面向拓展现金流管理、飞机融资、提供财务管理解决方案及其他领域机会的谅解备忘录。



3. 越南航空总公司及西贡旅游一人有限责任公司与Innovations India公司关于合作开展文化与旅游项目、重点是制作电影《SILA》及举办“你好越南”（Namaste Vietnam）活动，以推广形象、连接两个市场、促进双边旅游业的协议。



4. 太阳集团（SUN GROUP）股份公司与GMR集团机场基础设施合作项目正式发布，标志着越印基础设施和航空互联合作迈出新步伐，为两国贸易合作、尤其是航空-旅游领域合作开辟诸多新机遇奠定基础。



5. 富国太阳航空责任有限责任公司（Sun Phu Quoc Airways）与MINAR集团关于合作及开通飞往印度航线的发布。推广富国岛及太阳集团的生态系统，同时将Sun Phu Quoc Airways的分销网络拓展至印度市场。



6. 越捷航空公司（Vietjet Air）与GMR Airports 有限责任公司关于确立航空服务、机场及航空服务、航空运输与物流、非航空商业服务、乘客体验以及在越南寻求开发和运营机场机会等相关方战略合作总体框架的合作协议。



7. 越捷航空公司与Bird集团关于在旅游领域开发印度Roseate酒店群、地面服务、技术与数字化转型等方面的战略合作框架协议。



8. 越南药品总公司与Hetero Labs有限责任公司关于在技术转让、分销、商业化Hetero Labs在越南的高科技产品领域合作的谅解备忘录。



9. 越南工商联合会与印度工商联联合会关于加强信息交流、协调举办投资贸易促进活动及对接企业的谅解备忘录。



10. 越南工商联合会与全球印度企业组织关于加强信息交流、协调举办投资贸易促进活动及对接企业的谅解备忘录。



11. 越南国际仲裁中心与印度国际仲裁中心关于支持解决贸易争端及交流经验的谅解备忘录。



12. 越南海事总公司与Century Plyboards (India) 有限责任公司（亦称Century Group）关于合作开发越南-印度集装箱航线及物流基础设施的协议。



13. VINPEARL公司与托马斯·库克集团关于2026-2028年阶段战略合作伙伴关系的谅解备忘录，旨在加强市场信息共享及营销-销售协调；尊重客户群并提升服务体验；合作在印度推广越南旅游及Vinpearl品牌；开展培训、组织产品考察活动；开发与Vinpearl相关的体验产品，并在印度市场开展联合营销活动。



14. VINPEARL股份公司与SOTC公司关于2026-2028年阶段战略合作伙伴关系的谅解备忘录。



15. VINPEARL股份公司与Make My Trip公司关于2026-2028年阶段战略合作伙伴关系的谅解备忘录。

越共中央总书记、国家主席苏林同马哈拉施特拉邦首席部长德文德拉·法德纳维斯见证越南与印度企业合作协议文本交接仪式。图自越通社

16. Vietravel公司与Make My Trip公司关于旅游、旅行领域商业合作的谅解备忘录。



17. Q&T高科技聚合物有限责任公司与Pigments & Allieds公司关于通过在印度成立高科技聚合物材料生产合资企业建立战略合作关系的谅解备忘录。



18. TVL股份公司与Hempshier Steel Pvt 有限责任公司关于在印度市场供应和拓展不锈钢卷产品的谅解备忘录。



19. MARINA CAPITAL股份公司（Invest Global联盟成员）与全印香料进口商联合会关于合作促进越印香料出口的谅解备忘录。



20. 越南海事总公司与Seahorse Ship Agencies Pvt有限责任公司关于发展连接越南-印度集装箱运输服务的框架合同。



21. Saigontourist旅游服务一人有限责任公司与WOW INDIA TRAVEL & TOURS (P) 有限责任公司关于本着可持续合作精神承诺加强产品构建、市场拓展及提升游客体验的谅解备忘录。



22. BIOWAY GROUP股份公司与贾亚尚卡尔·特伦甘纳教授农业大学关于确立合作框架，在印度特伦甘纳邦部署和评估BIOWAY将有机废物转化为肥料技术的合作备忘录。双方协调建设试点示范模型，开展科学试验，推动可持续废物管理及有机肥料生产发展。



23. ORCHID INDOCHINA有限责任公司与ZENITH LEISURE HOLIDAYS有限责任公司关于旅游、旅行领域合作的谅解备忘录。



24. INVESIFY国际有限责任公司与Jayashree集团关于在越南汽车零部件生产领域提供投资咨询的备忘录。



25. ASIAN STAR钻石珠宝有限责任公司与ASIAN STAR集团关于在越南市场开发钻石产品的合作备忘录。



26. 365 Group JSC公司与Statiq公司关于在越南开发电动汽车充电站基础设施、电动汽车快充技术转让及本地化、储能系统合作、电动车队管理解决方案以及寻求在越南及东盟地区电动汽车充电站领域共同投资机会等的战略合作框架备忘录。



27. 速度传媒贸易股份公司与技术、能源及人工智能公司关于人工智能解决方案及在销售链管理应用中进行转让的合作备忘录。（完）