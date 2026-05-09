加强越南与土耳其之间的议会合作

越通社河内 ——越通社驻欧洲记者报道，越南驻土耳其特命全权大使邓氏秋河近日在安卡拉拜会了土耳其议会议长努曼·库尔图尔穆什（Numan Kurtulmus）。



越通社驻欧洲记者报道，努曼·库尔图尔穆什在会见中，用最美好的语言回顾了越南国会主席陈青敏及越南高级代表团今年4月在伊斯坦布尔出席第152届各国议会联盟大会（IPU）期间的成功工作访问。库尔图尔穆什对陈青敏就推动两国友好合作关系，特别是两国议会关系的具体措施所展现的真诚情谊和非常具体的交流印象深刻。



库尔图尔穆什重申，土耳其视越南为东盟地区的重要伙伴，强调两国在历史底蕴、文化本色、对外政策和家庭价值观等方面具有许多相同之处，这是推动两国关系迈上新台阶的催化剂。



库尔图尔穆什指出，需要发挥两国友好议员小组的作用，以推动两国人文交流、文化连接和地方合作，有助于巩固两国、两国议会之间的相互了解和联系。



邓氏秋河祝贺努曼·库尔图尔穆什议长及土耳其议会成功主办第152届各国议会联盟大会，同时转达了越南国会主席陈青敏对努曼·库尔图尔穆什议长的问候和尽早访问越南的邀请。



邓氏秋河对越土多领域友好合作关系取得的积极进展感到高兴，重申越南始终重视并希望进一步深化与土耳其的友好和全面合作关系，并提出了一些推动两国在政治外交、经贸、安全国防领域合作，特别是加强两国议会紧密协调的措施。



努曼·库尔图尔穆什祝愿邓氏秋河大使任期内取得成功，为越土双边关系作出贡献，同时表示将安排时间尽早访问越南。（完）

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