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越南 - 欧盟：面向未来的深厚伙伴关系

5月8日晚，欧盟驻越南代表团在河内举行2026年欧洲日庆祝活动。

出席活动的各位代表。图自越通社
出席活动的各位代表。图自越通社

越通社河内——5月8日晚，欧盟驻越南代表团在河内举行2026年欧洲日庆祝活动。

欧盟驻越南大使朱利安·盖里耶（Julien Guerrier）在开幕式致辞中强调，几十年来，越南与欧盟建立了深厚且面向未来的伙伴关系。自2020年《越欧自由贸易协定》生效以来，双边贸易额增长了50%以上。目前，欧盟通过“全球门户”战略和《公平能源转型伙伴关系》，成为越南最大的官方发展援助提供方。

朱利安·盖里耶强调了欧盟的共同承诺，即陪伴越南实现到2045年成为发达经济体、到2050年实现净零排放，在全球动荡的背景下保障能源安全的目标。

朱利安·盖里耶表示，2026年标志着双方关系迈上一个具有历史性意义的新台阶，欧洲理事会主席安东尼奥·科斯塔（Antonio Costa）于今年1月的访问越南，并将双方关系提升为全面战略伙伴关系。欧盟承诺继续做坚定的合作伙伴，为越南在半导体、人工智能、通信、能源和交通基础设施等塑造未来的领域提供资金和技术支持。在东盟地区，越南是与欧盟签署最多协定的国家之一，欧盟将一直是“越南未来发展的长期投资伙伴”。

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越南外交部副部长黎氏秋姮在活动上发表讲话。图自越通社

越南外交部副部长黎氏秋姮在讲话时强调，经过35多年的培育，越南与欧盟的关系正充满活力和潜力。面临全球挑战，欧盟继续巩固作为越南最大的贸易伙伴和主要投资商的地位，而越南则保持作为欧盟在东盟内最大贸易伙伴的地位。在《越欧自由贸易协定》实施5年后，双边贸易以每年平均10%的惊人速度增长。

黎氏秋姮重申，在全球充满波动的背景下，越南始终重视并优先推动与欧盟的关系。双方在科技、创新、绿色和数字化转型等新时代关键领域拥有取得突破性进展的巨大潜力，从而为维护和加强全球和平、稳定和可持续发展做出切实贡献。（完）

越通社
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