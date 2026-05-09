印度专家：越印关系正处在强劲发展轨道上

越通社河内 ——在越共中央总书记、国家主席苏林结束对印度的国事访问后，印度前国家安全副顾问S.D.普拉丹（S.D. Pradhan）就此访的意义和成果接受了越通社驻新德里记者的采访。



S.D.普拉丹表示，此访的最大意义在于将印越关系带入了一个新的发展阶段，从传统友谊基础转向多维度、务实且面向未来的战略合作框架。两国将关系提升为“增强型全面战略伙伴关系”，反映了在地缘政治、经济关系、海洋利益以及文化连接方面日益密切。



在访问期间，双方签署了13项协议和谅解备忘录，并公布了5项重大倡议，表明双边合作不再局限于政治、国防等传统领域，而是拓展至数字技术、人工智能、半导体、稀土、制药、物流、旅游和文化遗产保护等新兴领域。



两国还公布了5项重大倡议，包括：提升双边关系、设定到2030年双边贸易额达250亿美元的目标、越南参与印度提出的“印太海洋倡议”、为一些农产品开放市场等。



普拉丹指出此访在四个以下方面具有战略意义：



第一，此访将更高层次的合作制度化，使两国关系从领域合作转向更全面、更可持续的战略联系。



第二，双边合作显著扩展到传统国防支柱之外，涉足人工智能、金融科技、数字支付、制药等新兴领域。



第三，此访显示了两国在海洋问题和印太愿景上的高度共识。越南参与“印太海洋倡议”被认为是重要一步，体现了对和平、航行自由、可持续供应链以及以国际法为基础的地区秩序的共同承诺。



第四，双方肯定了推动经济合作的决心，设定了到2030年双边贸易额达250亿美元的目标，扩大农产品市场准入，加强投资、生产和物流联系。普拉丹表示，苏林总书记、国家主席在孟买与企业界的接触表明，越南特别重视私营部门，并希望在人工智能、清洁能源、物流、数据中心和研发等未来关键领域推动合作。



普拉丹认为，要落实此访中达成的承诺，最重要的是建立有效的实施机制，有明确的路线图和高级别监督机制。双方需要推动主要经济中心之间的直飞航班连接，加强供应链对接，鼓励私营部门投资，并改善营商环境。



普拉丹还指出，两国需要在东盟、联合国、印太地区和全球事务中进一步推动合作，促进人文交流，为双边关系奠定坚实的民意基础。



普拉丹强调：“此次访问的真正成功，将取决于将各项协议和谅解备忘录转化为国防、贸易、技术和互联互通领域具体项目的能力。如果有效落实，越印关系完全可以成为亚洲最重要的双边关系之一。”（完）

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