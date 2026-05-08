苏林与越南驻斯里兰卡代表机构干部及旅斯越南人交流

越通社河内——越通社特派记者报道，在对斯里兰卡进行国事访问框架内，当地时间5月8日晚，越共中央总书记、国家主席苏林及越南高级代表团会见了越南驻斯里兰卡代表机构干部和旅斯越南人社群代表。



苏林向越南驻斯里兰卡代表机构干部和旅斯越南人社群代表通报了近期越南经济社会取得的突出成就以及各项战略主张的开展情况，并强调了此次访问在推动越南与斯里兰卡各领域全面、有效合作方面的重要意义。



苏林表示，越南十分重视与斯里兰卡的传统友好关系和多领域合作。两国良好关系已由双方历代领导人经过55年培育。特别是在此次国事访问期间，双方一致同意将关系提升为全面伙伴关系，从而确立了更高的政治互信水平，并在所有领域朝着全面、实质性的方向扩大合作。



越共中央总书记、国家主席苏林与各位代表一同欣赏由正在学习越南语的斯里兰卡学生表演的文艺节目。图自越通社

苏林同时表示，旅居斯里兰卡的越南人社群虽然人数不多，但始终团结互助和努力维护民族文化特色、传授越南语以及心系祖国。他希望旅斯越南人社群继续弘扬民族优良传统，积极融入当地社会并严格遵守所在国法律。



苏林同时要求越南驻斯里兰卡大使馆继续发挥桥梁作用，努力圆满完成交付的任务，为推动双边合作关系日益走向深入、有效、务实作出贡献。大使馆需要有效落实党和国家的对外方针政策；主动参谋提出促进各领域合作的措施，特别是有效开发新建立的全面伙伴关系框架，力争到2030年实现双边贸易额达10亿美元的目标。



此外，苏林还要求大使馆加强与国内各部委、地方及斯里兰卡职能部门的协调，为越南企业在斯里兰卡投资经营创造便利条件；同时继续推动文化、宗教交流、民间交流及两国地方合作；更加关注社区生活，加强公民保护工作，保障在斯里兰卡越南人的合法权益。（完）

