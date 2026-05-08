黎明兴总理会见新加坡、泰国和印度尼西亚领导人

越通社河内——越通社特派记者报道，5月8日下午，在赴菲律宾宿务出席第48届东盟峰会期间，越南政府总理黎明兴分别会见了新加坡总理黄循财、泰国总理阿努廷·参威拉军以及印度尼西亚总统普拉博沃·苏比延多。



会见新加坡总理黄循财



黎明兴高度评价近年来双边经济合作的发展，希望双方继续加快清洁能源互联互通项目实施，为当前复杂国际形势下两国的能源安全作出贡献。



黄循财表示，很高兴继4月16日通话后再次与黎明兴会面，祝贺其履新；高度评价越南政府当前的发展方向与改革举措，相信越南经济将继续保持强劲增长。他承诺，新加坡将继续支持越南推进各项改革，以满足新时期发展与国际融合的要求。



双方一致同意保持高层及各层级交流，重点落实2025—2030年越新全面战略伙伴关系行动计划，继续在地区和国际多边论坛上加强协调，巩固东盟团结与中心地位。



会见泰国总理阿努廷



黎明兴祝贺阿努廷再次当选泰国总理，并表示将与其密切配合，推动越泰全面战略伙伴关系更加务实、高效、强劲发展。

阿努廷热烈祝贺黎明兴履新，强调泰国政府高度重视并希望加强与越南合作，推动双边关系实现更大发展。



双方同意通过加强高层交往巩固政治互信，为未来高层互访做好准备；继续发挥双边合作与对话机制作用；加强双向投资，推动货物市场更加开放，实现平衡、可持续发展。



黎明兴建议泰方研究取消技术壁垒，为越南商品进入泰国市场创造便利。阿努廷则建议越南企业加大在泰国的投资和经营力度。



会见印度尼西亚总统普拉博沃



黎明兴表示，越南政府高度重视越印尼传统友好关系。2025年3月苏林总书记访问印尼期间，两国建立全面战略伙伴关系，成为双边关系的重要里程碑。



普拉博沃祝贺黎明兴履新，表示愿与越南政府密切合作，推动双边关系不断深入发展，造福两国人民。



双方对近年来各支柱领域合作取得的积极进展表示高兴，一致同意通过保持高层及各级代表团经常性交往加强政治互信，进一步提升经贸、投资、农业等领域合作成效，推动数字经济、绿色转型、能源等潜力领域合作。



双方支持推动两国商品市场开放，力争尽快实现双边贸易额达到180亿美元或更高，并朝着平衡方向发展；继续推进能源、油气勘探与开采等领域合作，保障能源安全。



两位领导人还就共同关心的地区和国际问题交换了意见，强调将与东盟各国一道，推动多边主义、合作、团结和东盟中心地位，推动东盟在共同关心的议题上形成统一立场。（完）

越通社