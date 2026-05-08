☀️越通社早安咖啡（2026.5.8）

在欢迎仪式上的苏林总书记、国家主席与斯里兰卡总理哈里妮·阿马拉苏里亚。图自越通社

越通社河内——·在圆满结束对印度的国事访问后，当地时间5月7日晚，越共中央总书记、国家主席苏林一行的的专机抵达了斯里兰卡首都科伦坡班达拉奈克国际机场，开始应斯里兰卡总统阿努拉·库马拉·迪萨纳亚克邀请，于5月7日至8日对斯里兰卡民主社会主义共和国进行国事访问。全文



·在对印度进行国事访问期间，5月7日，越共中央总书记、国家主席苏林在孟买市会见马哈拉施特拉邦邦长吉殊努·德夫·瓦尔马（Jishnu Dev Varma）以及印度部分龙头企业领导代表。全文



·据越通社特派记者报道，当地时间5月7日下午，在印度马哈拉施特拉邦孟买市举行的越印企业论坛框架内，越共中央总书记、国家主席苏林与马哈拉施特拉邦首席部长德文德拉·法德纳维斯以及两国高级领导人共同见证了两国企业间合作协议的交接仪式。全文



·5月7日，越南政府总理黎明兴在菲律宾宿务省出席第48届东盟峰会框架内分别与文莱苏丹、菲律宾总统、东帝汶总理、柬埔寨首相及亚洲开发银行行长进行了双边会晤。全文



·5月7日下午，越南国会主席、规范性法律文件体系总体审查指导委员会（以下简称指导委员会）主任陈青敏在国会大厦主持召开了指导委员会常务会议。全文



·5月7日，越南外交部副部长黎氏秋姮会见了来访的法国国家铁路公司(SNCF)旗下子公司SNCF国际总裁迭戈·迪亚兹（Diego Diaz）一行。



·越南国会主席陈青敏刚签发关于2026-2030年中期公共投资计划的第27/2026/QH16号决议，提出的总体目标是提高公共投资效率，发挥公共投资的带动、引领作用，最大限度吸引预算外资金用于发展性投资等。



·越南驻奥地利大使兼常驻维也纳联合国和其他国际组织代表团团长武黎太黄大使在接受越通社记者采访时强调，越南近期批准《联合国打击网络犯罪公约》，彰显了党和国家对融入国际一体化进程中的坚定政治承诺，这符合2025年1月24日颁布的政治局第59-NQ/TW号决议精神。



·随着网络犯罪日益成为最紧迫的跨境安全挑战之一，越南正日益将自己定位为全球网络治理的积极贡献者。越南近期批准了《联合国打击网络犯罪公约》（《河内公约》），标志着这一努力迈出了里程碑的一步。



·截至2025年底，越南数字经济占国内生产总值（GDP）的比重已接近18%，数百万人参与各类在线平台。但与此同时，负面信息和有害信息也呈爆发式增长。



传统手工艺村发展的动力。图自越通社

·时代强劲变革之际，衡量发展的标准不再仅仅是增长速度，而是文化的深度。第 80-NQ/TW 号决议开启了全新的视角：文化不再居于人后，而是与发展同行并发挥引领作用。全文（完）

Lê Thị Hiền