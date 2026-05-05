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☀️越通社早安咖啡（2026.5.5）

越通社早安咖啡为您梳理昨晚今早的主要资讯，早上几分钟，了解天下事！

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5月5日，越共中央总书记、越南社会主义共和国主席苏林携夫人及越南高级代表团离开首都河内，启程对印度共和国进行为期三天的国事访问。图自越通社

越通社河内——应印度共和国总理纳伦德拉·莫迪（Narendra Modi）的邀请，5月5日，越共中央总书记、越南社会主义共和国主席苏林携夫人及越南高级代表团离开首都河内，启程对印度共和国进行为期三天（5月5日至7日）的国事访问。 全文

·5月4日，越南政府总理黎明兴主持召开2026年4月政府例行会议。这是第十六届政府的首次例行会议。会议重点评估了4月份及前4个月的经济社会发展形势、公共投资资金分配与拨付进度、各项国家目标计划的实施情况、指导调控工作以及今后的重点任务等。全文

·5月4日，越南祖国阵线中央委员会常务委员会在河内举行新闻发布会，介绍越南祖国阵线第十一次全国代表大会（2026-2031任期）的相关信息。 全文

·保护与弘扬遗产价值，不仅仅是维持其原状，更需要在新时代背景下探索更加适宜的路径。

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胡志明市致力将美食打造成为旅游增长主引擎。图自越通社

·在5月4日晚举行的政府例行新闻发布会上，越南财政部副部长黎晋近通报了在当今世界经济普遍困难和2026年实现高增长目标压力的背景下，为确保宏观经济稳定、抑制通胀、平衡发展速度与质量而采取的3项突破性措施。

·应印度总理纳伦德拉·莫迪（Narendra Modi）邀请，越共中央总书记、国家主席苏林将于5月5日至7日对印度进行访问。此访恰逢纪念越印建立全面战略伙伴关系10周年。值此机会，《印度时报》（timesofindia）对德里大学国际商务与地缘政治专家、《印越关系：发展动力与战略对接》一书的作者里娜·马尔瓦（Reena Marwah）进行了专访。

·5月4日，国际评级机构穆迪（Moody’s）将越南的评级展望从“稳定”上调至“积极”，同时维持越南国家主权信用评级为 Ba2。

·据越南古典音乐协会的消息，第十二届肖邦国际钢琴比赛得主、著名钢琴家凯文·肯纳（Kevin Kenner）即将赴越演出。他将与越南钢琴家阮越忠及五重奏乐团合作，参加于5月22日在河内还剑湖剧院和5月24日在胡志明市大剧院举行题为“感恩”（In Gratitude）的室内乐音乐会。

·据越南铁路总公司的消息，在4·30南方解放日和5·1国际劳动节假期期间，全国铁路发送旅客近40万人次，在保障运输安全、畅通的同时，充分满足了民众大幅增长的出行需求。

·5月12日，越南口腔医学会将与亚太牙科联盟（APDF）、河内中央口腔医院及世界牙科联盟（FDI）联合举办2026年第47届亚太牙科大会暨第二届河内国际口腔科学会议与展览会（APDC – HAIDEC 2026）。

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参加2026年第47届亚太牙科大会暨第二届河内国际口腔科学会议与展览会（APDC – HAIDEC 2026）的代表。图自越通社

·如果说地缘政治动荡正在带来紧迫挑战，那么从长远来看，越南正面临一个具有转折意义的机遇，即朝着可持续、自主且具备区域竞争力的方向重塑能源战略。

·数字技术的快速发展，尤其是生成式人工智能（GenAI），正在深刻改变越南的就业结构。当数百万劳动者面临工作性质改变的风险时，劳动力市场不仅在行业结构上发生位移，还对提升技能、保障体面就业以及新背景下的政策适应提出了紧迫要求。

·5月4日晚，在2026年4月政府例行新闻发布会上，回答越通社记者提出有关按照中央第18-KL/TW号结论简化行政审批流程和经营条件的问题时，司法部副部长阮清净透露， 4月14日，政府常务委员会发出通知，指示各部门和部级机关开展核查工作，确保部级层面仅实施不超过其管理领域行政审批事项总数的30%，将2026年的行政审批时间和合规成本在2024年基础上一律削减50%；力争至少削减30%的有条件经营行业，并取消全部不必要的经营条件。

·2026年越南国际电子及智能设备展（IEAE 2026）将于2026年5月28日至30日在胡志明市西贡会展中心正式举行。该活动由潮域展览公司（Chaoyu Expo）与Vinexad公司联合举办，预计将汇聚数百个品牌、数千种产品和技术。

·为迎接西贡-嘉定市正式荣命名为“胡志明市”50周年（1976年7月2日 - 2026年7月2日），胡志明市正集中推动各项技术和社会基础设施项目。预计将有100多个项目开竣工。其中，多项重点工程备受关注，包括：守添—隆城铁路、占湖—隆城国际机场高速公路、阮必成路拓宽工程、盖梅下港口群、芹耶—头顿跨海大桥/隧道项目等。

·据越南财政部5月4日发布的消息，2026年前4月国家财政预算收入总额约达1114万亿越盾（折合人民币2931亿元），完成全年预算的的44%，同比增长15.2%。（完）

越通社
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