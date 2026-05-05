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越共中央总书记、国家主席苏林启程对印度进行国事访问

应印度共和国总理纳伦德拉·莫迪的邀请，5月5日，越共中央总书记、越南社会主义共和国主席苏林携夫人及越南高级代表团离开首都河内，启程对印度共和国进行为期三天（5月5日至7日）的国事访问。

越共中央总书记、国家主席苏林。图自越通社
越共中央总书记、国家主席苏林。图自越通社

越通社河内 ——应印度共和国总理纳伦德拉·莫迪（Narendra Modi）的邀请，5月5日，越共中央总书记、越南社会主义共和国主席苏林携夫人及越南高级代表团离开首都河内，启程对印度共和国进行为期三天（5月5日至7日）的国事访问。

陪同苏林总书记、国家主席出访的有：中央政治局委员、中央书记处书记、中央组织部部长阮维玉；中央政治局委员、中央书记处书记、中央政策与战略部部长阮清毅；中央政治局委员、政府副总理、国防部部长潘文江大将；中央政治局委员、公安部部长梁三光大将；中央政治局委员、外交部部长黎怀忠；中央政治局委员、胡志明市委书记陈流光；中央委员、中央办公厅主任阮海宁；中央委员、国会副主席阮尹英；中央委员、国家主席办公厅主任黎庆海；中央委员、财政部部长吴文俊；中央委员、科技部部长武海君；中央委员、卫生部部长陶红兰；中央委员、工贸部部长黎孟雄；越共中央总书记、国家主席助理、总书记办公厅负责人苏恩苏；越南驻印度特命全权大使阮清海。（完）

当地时间2024年9月23日中午，正在纽约出席第79届联合国大会一般性辩论的越共中央总书记、国家主席苏林会见了印度总理纳伦德拉·莫迪。图自越通社

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应印度总理纳伦德拉·莫迪（Narendra Modi）的邀请，越共中央总书记、国家主席苏林率领越南高级代表团将于2026年5月5日至7日对印度进行国事访问。这是自国会健全国家领导班子以来苏林第二次出访，也是越共中央总书记、国家主席对印度进行的首次访问。

越通社
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