越南接任哥本哈根东盟协调委员会主席一职

越通社河内——越通社驻欧盟记者报道，自2026年5月初起，越南驻丹麦大使阮黎清已正式接替泰国大使，就任哥本哈根东盟协调委员会主席一职。移交仪式在泰国驻丹麦大使馆隆重举行。丹麦外交部代表及若干相关部门机构代表、各研究机构领导、学者、丹麦企业与协会代表，以及部分国家驻丹麦大使等50多位代表出席了仪式。



越南这一轮为期一年的轮值主席任期具有重要意义，特别是在丹麦刚于2026年1月正式成为东盟的部门对话伙伴和东帝汶于2025年10月正式加入东盟的背景下。



出席移交仪式的各东盟国家大使及代表对越南提出的行动计划表示高度赞赏。该计划包括加强沟通、向丹麦合作伙伴及公众广泛宣传东盟及各成员国的形象；推动互联互通，扩大并提高东盟与丹麦在共同关注领域上的合作效率。



值此机会，印度尼西亚、泰国、菲律宾、越南等东盟国家驻丹麦大使馆联合举办了题为“东盟—丹麦：携手共创未来”的研讨会。与会代表高度评价研讨会的务实内容，以及关于东盟发展历程的益处信息。

越南驻丹麦大使阮黎清从泰国大使苏攀瓦萨·绰提卡詹·唐（Suphanvasa Chotikajan Tang）手中接过东盟会旗。图自越通社





阮黎清大使在研讨会上发表讲话时强调，东盟正日益肯定其作为成员国与合作伙伴重要合作机制的作用，既为维护和平、稳定和建立互信作出贡献，又为共同发展与繁荣开辟了合作空间。关于东盟的未来，阮黎清认为东盟必须同时应对四大挑战：战略压力不断增大、外部冲击的影响日益迅猛、经济—技术—绿色转型过程愈发复杂，以及提升东盟制度效率与执行能力的要求。



阮黎清重申，东盟的优势在于能将挑战转化为革新与发展的动力。东盟的未来将取决于在更具竞争性的战略环境中保持团结、统一和中心地位的能力；巩固东盟的自强精神与战略空间；推动建立一个开放、包容且基于规则的地区秩序；并确保以人为中心的包容性可持续发展。



她还评价称，东盟与丹麦确立部门对话伙伴关系，为绿色转型、数字解决方案、创新创意、可持续发展等诸多领域开辟了务实合作的潜力与机遇。同时，这也要求双方需尽快将对话转化为具体且高效的合作成果。（完）