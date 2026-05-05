时政

越南接任哥本哈根东盟协调委员会主席一职

越通社驻欧盟记者报道，自2026年5月初起，越南驻丹麦大使阮黎清已正式接替泰国大使，就任哥本哈根东盟协调委员会主席一职。移交仪式在泰国驻丹麦大使馆隆重举行。丹麦外交部代表及若干相关部门机构代表、各研究机构领导、学者、丹麦企业与协会代表，以及部分国家驻丹麦大使等50多位代表出席了仪式。

东盟各国大使与丹麦外交部代表合影留念。图自越通社
东盟各国大使与丹麦外交部代表合影留念。图自越通社

越通社河内——越通社驻欧盟记者报道，自2026年5月初起，越南驻丹麦大使阮黎清已正式接替泰国大使，就任哥本哈根东盟协调委员会主席一职。移交仪式在泰国驻丹麦大使馆隆重举行。丹麦外交部代表及若干相关部门机构代表、各研究机构领导、学者、丹麦企业与协会代表，以及部分国家驻丹麦大使等50多位代表出席了仪式。

越南这一轮为期一年的轮值主席任期具有重要意义，特别是在丹麦刚于2026年1月正式成为东盟的部门对话伙伴和东帝汶于2025年10月正式加入东盟的背景下。

出席移交仪式的各东盟国家大使及代表对越南提出的行动计划表示高度赞赏。该计划包括加强沟通、向丹麦合作伙伴及公众广泛宣传东盟及各成员国的形象；推动互联互通，扩大并提高东盟与丹麦在共同关注领域上的合作效率。

值此机会，印度尼西亚、泰国、菲律宾、越南等东盟国家驻丹麦大使馆联合举办了题为“东盟—丹麦：携手共创未来”的研讨会。与会代表高度评价研讨会的务实内容，以及关于东盟发展历程的益处信息。

vnanet-potal-viet-nam-tiep-nhan-cuong-vi-chu-tich-uy-ban-asean-tai-copenhagen-8740734.jpg
越南驻丹麦大使阮黎清从泰国大使苏攀瓦萨·绰提卡詹·唐（Suphanvasa Chotikajan Tang）手中接过东盟会旗。图自越通社



阮黎清大使在研讨会上发表讲话时强调，东盟正日益肯定其作为成员国与合作伙伴重要合作机制的作用，既为维护和平、稳定和建立互信作出贡献，又为共同发展与繁荣开辟了合作空间。关于东盟的未来，阮黎清认为东盟必须同时应对四大挑战：战略压力不断增大、外部冲击的影响日益迅猛、经济—技术—绿色转型过程愈发复杂，以及提升东盟制度效率与执行能力的要求。

阮黎清重申，东盟的优势在于能将挑战转化为革新与发展的动力。东盟的未来将取决于在更具竞争性的战略环境中保持团结、统一和中心地位的能力；巩固东盟的自强精神与战略空间；推动建立一个开放、包容且基于规则的地区秩序；并确保以人为中心的包容性可持续发展。

她还评价称，东盟与丹麦确立部门对话伙伴关系，为绿色转型、数字解决方案、创新创意、可持续发展等诸多领域开辟了务实合作的潜力与机遇。同时，这也要求双方需尽快将对话转化为具体且高效的合作成果。（完）

越通社
#越南 #接任 #哥本哈根东盟协调委员会 #丹麦 #东盟 越南
关注 VietnamPlus

融入国际

相关新闻

越南政府总理黎明兴。图自越通社

越南政府总理黎明兴将赴菲律宾出席第48届东盟峰会

据越南外交部发布的公告，应2026年东盟轮值主席国菲律宾总统费迪南德·罗慕尔德兹·马科斯的邀请，越南社会主义共和国政府总理黎明兴将率领越南高级代表团出席于2026年5月7日至8日在菲律宾宿务举行的第48届东盟峰会。

越共中央政治局委员、外交部长黎怀忠会见老挝副总理兼外交部长通沙万·丰威汉。图自越通社

越南深化与东盟和欧盟国家关系 促进与文莱文化交流

据越通社记者从文莱达鲁萨兰国发回的报道，在出席第25届东盟—欧盟外长会议（AEMM）期间，4月28日，越共中央政治局委员、外交部长黎怀忠在斯里巴加湾市会见了老挝副总理兼外交部长通沙万·丰威汉（Thongsavan Phomvihane）和泰国副总理兼外交部长西哈萨·蓬集格（Sihasak Phuangketkeow），并与多位欧洲高级官员举行双边会晤。

更多

2026年4月份政府例行新闻发布会。图自越通社

政府例行新闻发布会：确保精简行政审批事项和经营规定方案取得实质性成效

5月4日晚，在2026年4月政府例行新闻发布会上，回答越通社记者提出有关按照中央第18-KL/TW号结论精简行政审批事项和经营条件的问题时，司法部副部长阮清净透露， 4月14日，政府常务委员会发出通知，指示各部门和部级机关开展核查工作，确保部级层面仅实施不超过其管理领域行政审批事项总数的30%，将2026年的行政审批时间和合规成本在2024年基础上一律削减50%；力争至少削减30%的有条件经营行业，并取消全部不必要的经营条件。

记者鲁德罗内尔·高什采访雷娜·马尔瓦教授。图自越通社

印度学者高度评价苏林总书记、国家主席访问印度之旅的意义

应印度总理纳伦德拉·莫迪邀请，越共中央总书记、国家主席苏林将于5月5日至7日对印度进行访问。此访恰逢纪念越印建立全面战略伙伴关系10周年。值此机会，《印度时报》对德里大学国际商务与地缘政治专家、《印越关系：发展动力与战略对接》一书作者里娜·马尔瓦进行了专访。

房地产科技集团IQI Global马来西亚分支全球首席经济学家Shan Saeed。图自越通社

越日合作——全新的战略交汇

越南与日本的合作在日本首相高市早苗（Sanae Takaichi）访越后，正成为印太地区新兴经济与安全架构中的重要一环，尤其是在能源和关键矿产领域。这是马来西亚专家在5月3日接受越通社记者采访时做出的评价。

以阮文秀命名花园 缅怀新法西斯主义受害者。图自越通社

以阮文秀命名花园 缅怀新法西斯主义受害者

越通社驻德国记者报道，柏林马尔灿-黑勒斯多夫区议会已通过决议，将一座小公园命名为“阮文秀花园”，以纪念34年前新法西斯主义和种族暴力受害者阮文秀。该决议于2026年4月3日通过，命名仪式于5月1日举行。

当地时间2024年9月23日中午，正在纽约出席第79届联合国大会一般性辩论的越共中央总书记、国家主席苏林会见了印度总理纳伦德拉·莫迪。图自越通社

构建越印全面战略伙伴关系新发展阶段合作框架

应印度总理纳伦德拉·莫迪（Narendra Modi）的邀请，越共中央总书记、国家主席苏林率领越南高级代表团将于2026年5月5日至7日对印度进行国事访问。这是自国会健全国家领导班子以来苏林第二次出访，也是越共中央总书记、国家主席对印度进行的首次访问。