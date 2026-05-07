时政

印度学者：越共中央总书记、国家主席苏林访印助力将越印关系提升至新高度

值此越共中央总书记、国家主席苏林对印度进行国事访问之际，越通社驻新德里记者就此次访问的意义及两国关系前景对德里大学的拉吉夫·兰詹（Rajiv Ranjan）博士进行了采访。

德里大学的拉吉夫·兰詹（Rajiv Ranjan）博士。图自越通社
德里大学的拉吉夫·兰詹（Rajiv Ranjan）博士。图自越通社

越通社河内——值此越共中央总书记、国家主席苏林对印度进行国事访问之际，越通社驻新德里记者就此次访问的意义及两国关系前景对德里大学的拉吉夫·兰詹（Rajiv Ranjan）博士进行了采访。

拉吉夫·兰詹博士认为，苏林总书记对印度进行国事访问具有特殊意义，因为这是苏林担任新领导职务后的首次出访。这反映了越印关系积极发展且日益深化的势头。

拉吉夫·兰詹也认为，此次访问不仅有助于推动双边关系，在推动多极化和多边化的世界秩序，以及构建一个更加平衡、包容的亚洲方面也具有更广泛的意义。

印度学者还对两国领导人重申越南在印太地区（Indo-Pacific），特别是在推动自由、开放和包容性的地区愿景方面的作用给予高度评价。他指出，这表明越南在印度的外交政策和地区战略中正占据着日益重要的地位。

在谈到访问的具体成果时，拉吉夫·兰詹强调，双方在医疗、教育等多个领域中签署了13份谅解备忘录 (MoU)，这充分表明印度将越南视为可靠的战略合作伙伴。

拉吉夫·兰詹同时认为，越印关系的根基还源于悠久的历史与文明联系。他指出，越印有着深厚的文化和精神纽带，其中佛教是两国人民之间重要的沟通桥梁。因此，两国目前正致力于将这一文明连接的基础，转化为更具实质性和高效的战略伙伴关系。

拉吉夫·兰詹坚信，越印关系将继续强劲发展，并成为亚洲以及印太地区重要的支柱之一。（完）

越共中央总书记、国家主席苏林会见印度总统穆尔穆。图片来源：越通社

越共中央总书记、国家主席苏林会见印度总统穆尔穆

5月6日下午，越共中央总书记、国家主席苏林在首都新德里的总统府会见了印度总统德罗帕迪·穆尔穆，苏林强调，越南的一贯政策为始终将发展对印关系置于优先位置。越南支持印度在地区和国际多边框架中发挥更大作用。

越通社
#越共中央总书记、国家主席苏林 #两国关系前景 #谅解备忘录 #合作伙伴 印度
关注 VietnamPlus

融入国际

相关新闻

越共中央总书记、国家主席苏林会见印度总统穆尔穆。图片来源：越通社

越共中央总书记、国家主席苏林会见印度总统穆尔穆

5月6日下午，越共中央总书记、国家主席苏林在首都新德里的总统府会见了印度总统德罗帕迪·穆尔穆，苏林强调，越南的一贯政策为始终将发展对印关系置于优先位置。越南支持印度在地区和国际多边框架中发挥更大作用。

越共中央总书记、国家主席苏林会见印度-越南友好协会主席和越南驻印度名誉领事。图片来源：越通社

越共中央总书记、国家主席苏林会见印度-越南友好协会主席

5月6日下午，正在对印度进行国事访问的越共中央总书记、国家主席苏林在首都新德里会见了印度－越南友好协会主席库苏姆·贾因。苏林对民间外交渠道的重要作用以及包括印越友好协会在内的各人民组织所作出的积极贡献表示高度评价。

更多

越南政府总理黎明兴抵达菲律宾开始出席第48届东盟峰会之行。图自越通社

越南政府总理黎明兴抵达菲律宾开始出席第48届东盟峰会之行

当地时间5月7日12时40分，越南政府总理黎明兴及越南高级代表团抵达菲律宾海滨城市宿务市的麦克坦-宿务国际机场，开始出席第48届东盟峰会之行。黎明兴总理此行是应2026年东盟轮值主席国——菲律宾总统费迪南德·罗慕尔德兹·马科斯（Ferdinand Romualdez Marcos Jr）邀请进行的。

越南政府总理黎明兴出席在菲律宾宿务举行的第48届东盟峰会。图自越通社

📝时评：越南在东盟中彰显“共同建造者”作用

自5月7日至8日在菲律宾举行的第48届东盟峰会不仅聚焦应对眼前挑战，还开启了实现《东盟共同体愿景2045》的新阶段。在此进程中，越南的作用日益凸显，从“积极参与者”转向“共同建造者”，为塑造新时期东盟战略优先事项和发展路径做出了重要贡献。

越南政府总理黎明兴启程赴菲律宾出席东盟峰会。图自越通社

越南政府总理黎明兴启程赴菲律宾出席东盟峰会

应2026年东盟轮值主席国菲律宾共和国总统费迪南德·罗慕尔德兹·马科斯的邀请，越南政府总理黎明兴率越南高级代表团离开首都河内，启程赴菲律宾宿务出席于2026年5月7日至8日举行的第48届东盟峰会。

苏林总书记与纳伦德拉·莫迪总理举行会谈。图自越通社

越南与印度同意将双边关系提升至增强型全面战略伙伴关系

两位领导高兴看到两国建立全面战略伙伴关系10年后在许多领域上的合作取得了长足进展。苏林强调，两国在扩大合作方面仍拥有巨大的潜力和优势，能为两国人民和企业带来切实利益；并建议双方继续为两国企业界扩大在彼此市场上的业务往来创造便利条件。

越共中央总书记苏林会见斯里兰卡总统阿努拉·库马拉·迪萨纳亚克。图自越通社

越南与斯里兰卡关系迈上新高度的里程碑

继对印度共和国进行国事访问之后，越共中央总书记、国家主席苏林及越南高级代表团应斯里兰卡总统阿努拉·库马拉·迪萨纳亚克（Anura Kumara Dissanayake）的邀请，将于2026年5月7日至8日对斯里兰卡进行国事访问。

越共中央总书记、国家主席苏林会见斯里兰卡驻越南大使波希塔·佩雷拉。图自越通社

斯里兰卡大使波希塔·佩雷拉：提升越南与斯里兰卡多方面伙伴关系高度

应斯里兰卡总统阿努拉·库马拉·迪萨纳亚克（Anura Kumara Dissanayake）的邀请，越共中央总书记、国家主席苏林及越南高级代表团将于5月7日至8日对斯里兰卡进行国事访问。值此之际，越通社记者就此次访问的意义及双边合作前景对斯里兰卡驻越南大使波希塔·佩雷拉（Poshitha Perera）进行采访。