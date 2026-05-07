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乌拉圭视角下的胡志明思想：跨越时代的精神力量

值此胡志明主席诞辰136周年（1890年5月19日—2026年5月19日）暨胡志明主席出国寻找救国道路115周年之际，乌拉圭共产党国际关系负责人加夫列尔·马萨罗维奇在接受越通社驻南美记者采访时表示，胡志明主席的生平与事业，对于全世界一切为和平、民族独立、国家主权与社会公平而奋斗的人们而言，具有深远的全球象征意义。

乌拉圭共产党国际关系负责人加夫列尔·马萨罗维奇 图自越通社
乌拉圭共产党国际关系负责人加夫列尔·马萨罗维奇 图自越通社

越通社河内——值此胡志明主席诞辰136周年（1890年5月19日—2026年5月19日）暨胡志明主席出国寻找救国道路115周年之际，乌拉圭共产党国际关系负责人加夫列尔·马萨罗维奇在接受越通社驻南美记者采访时表示，胡志明主席的生平与事业，对于全世界一切为和平、民族独立、国家主权与社会公平而奋斗的人们而言，具有深远的全球象征意义。

马萨罗维奇指出，在当今世界面临经济危机、气候变化、社会不平等以及武装冲突等多重挑战的背景下，胡志明思想依然保持着鲜明的现实意义和重要的指导价值。胡志明主席踏上寻找救国道路的征程，不仅是为越南民族寻求解放之路，也始终与世界被压迫民族的斗争运动紧密相连。

他老人家参与创建法国共产党、在共产国际开展活动，并推动亚洲特别是印度支那革命运动的发展，为20世纪民族解放运动历史留下了深刻印记。

马萨罗维奇特别提到，胡志明主席曾在法国轮船工作期间到访过乌拉圭首都蒙得维的亚。据他介绍，这一故事是胡志明主席在会见乌拉圭代表团出席苏联共产党代表大会期间亲自讲述的，后刊登于乌拉圭共产党机关报《人民报》，该采访于1965年在越南完成。他表示，这份采访的复制件目前保存在越南的一家博物馆中，近期又被收录进乌拉圭共产党出版的《胡志明文选》。

根据胡志明主席的回忆，他老人家始终记得蒙得维的亚，尤其是从海湾望去的塞罗区风景。尽管那只是胡志明主席漫长革命生涯中的短暂停留，但他始终记得蒙得维的亚，恰恰体现出这位革命家丰富的人生经历以及与世界的紧密联系。

马萨罗维奇认为，更深层次的意义在于，胡志明思想至今仍存在于乌拉圭的政治与社会生活之中。20世纪越南人民的斗争，曾成为乌拉圭进步力量的重要精神源泉，声援越南运动当年吸引了众多政治组织、工会、学生、知识分子和艺术家广泛参与。他强调，乌拉圭共产党与越南之间的关系不仅具有历史意义，更建立在深厚的情感和政治纽带之上。包括原总书记罗德尼·阿里斯门迪在内的多位乌拉圭共产党领导人，曾与胡志明主席及越南领导人保持直接联系，为巩固两国人民团结作出了贡献。时至今日，胡志明主席以及越南英雄人物的名字，依然经常出现在乌拉圭共产党和乌拉圭共产主义青年联盟的活动中。乌拉圭目前还在推进多项弘扬胡志明思想与遗产的活动，包括计划在蒙得维的亚建立胡志明主席半身像、出版相关文集以及开展文化和媒体宣传活动。

马萨罗维奇认为，在当前国际背景下，传播越南人民斗争历史以及胡志明思想中的价值观具有特殊意义。越南不仅拥有反对殖民主义和帝国主义斗争的英雄历史，同时也是国家恢复与发展的成功典范。

谈及胡志明思想中的普遍价值时，他特别强调了反帝精神、民族解放与建设新社会相结合、全民大团结以及发挥人民群众力量的重要意义。这些经验对于许多同样拥有争取独立与社会公平历史的拉丁美洲国家而言，具有深刻的启示意义。

马萨罗维奇表示，团结精神和坚定斗争意志是胡志明思想中最突出的价值，也是各民族在动荡世界中克服困难、维护主权并迈向可持续发展的关键因素。他相信，建立雕像、出版相关书籍等弘扬胡志明主席事迹的文化活动，将有助于提升乌拉圭公众，特别是年轻一代，对越南历史与人民的认知。

马萨罗维奇强调，从胡志明主席寻找救国道路的历程，到越南今天的发展实践，越南的故事始终激励着世界上许多民族，持续滋养着人类对和平、公平与可持续发展的共同追求。 （完）

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越通社
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