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越南农业与环境部：中方单方面实施伏季休渔无效

5月7日，越南农业与环境部已向越南沿海各省市人民委员会、国防部、外交部、越南水产协会发文，内容涉及中国通报2026年伏季休渔令。

嘉莱省渔民进行捕捞作业。图自越通社
嘉莱省渔民进行捕捞作业。图自越通社

越通社河内——5月7日，越南农业与环境部已向越南沿海各省市人民委员会、国防部、外交部、越南水产协会发文，内容涉及中国通报2026年伏季休渔令。

越南农业与环境部表示，中国三亚市农业农村局发布了关于2026年海洋伏季休渔制度的通告，单方面在东海实施年度伏季休渔期，从2026年5月1日12时起至8月16日12时止，共三个半月。休渔海域从北纬12度至北纬26度30分（含北部湾）、北部湾出海区及越南在东海中部的专属经济区（位于长沙群岛北部）；禁止一切形式的捕捞作业（钓具作业除外）。

面对上述情况，越南农业与环境部通报并建议各沿海、有渔船的省市人民委员会配合向渔民通报中国关于伏季休渔的消息；同时申明，中方在上述确定海域范围内单方面实施的伏季休渔，侵犯了越南在东海的主权、主权权利、管辖权和利益，该休渔令无效。

越南各地鼓励渔民继续在越南域范围内正常出海生产。渔民应组织编队、团队出海，以便互相支援，对可能发生的强硬行动（包括扣船）提高警惕；及时向职能部门报告外国渔船的违规行为。

各省市人民委员会指导各职能部门通过渔船监测系统加强对水产捕捞活动的监控，严格管理渔船出港、靠港，继续严格执行保障人员和渔船安全的各项规定。发生突发事件时，应及时通过水产局和渔监局热线报告信息。

农业与环境部建议国防部指导各职能力量加强宣传，跟踪渔船和渔民情况；组织巡逻、检查，保障海上安全、安防，并在必要时及时为渔民提供救助；同时，建议外交部采取适当的外交斗争措施，以维护越南在东海的主权、主权权利和利益，并在发生突发事件时制定渔民保护方案。

水产局和渔监局指导渔监力量加强宣传，掌握情况，组织巡逻、检查渔业活动，并协调处理发生的事件；越南水产协会指导其成员和下属组织加强宣传，掌握渔民信息，并配合职能部门处理海上突发事件。（完）

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越通社
#越南农业与环境部 #中方 #伏季休渔
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