时政

越共中央总书记、国家主席苏林在印度国家证券交易所敲响开市钟

据越通社特派记者报道，在对印度共和国进行国事访问期间，结束首都新德里的各项活动后，5月7日上午，越共中央总书记、国家主席苏林率越南高级代表团离开新德里，前往马哈拉施特拉邦孟买市进行工作访问。

越共中央总书记、国家主席苏林在印度国家证券交易所敲响开市钟。图自越通社
越共中央总书记、国家主席苏林在印度国家证券交易所敲响开市钟。图自越通社

越通社孟买——据越通社特派记者报道，在对印度共和国进行国事访问期间，结束首都新德里的各项活动后，5月7日上午，越共中央总书记、国家主席苏林率越南高级代表团离开新德里，前往马哈拉施特拉邦孟买市进行工作访问。

抵达孟买后，苏林即前往印度国家证券交易所参观访问。交易所主席斯里尼瓦斯·因杰蒂在欢迎致辞中表示，苏林总书记、国家主席选择印度特别是孟买与金融界人士会面，充分体现了印越合作关系日益提升的重要性。他相信越南企业将受到印度投资者的高度关注。

因杰蒂表示，印度和越南同属增长迅速的经济体，拥有年轻人口结构、开放型经济特征，以制造业和科技发展为驱动力，两国都将资本市场置于发展进程的核心位置。当前双边贸易额已超过160亿美元，并保持稳定增长。但下一阶段的发展动力将更多来自资本流动，这也将为越南带来新的重要机遇。

据介绍，印度国家证券交易所按交易量计算已成为全球最大的衍生品交易所，市场总市值约5万亿美元，投资者数量超过1.3亿人。

2026年是印越建立全面战略伙伴关系10周年。因杰蒂表示，希望未来10年，人们将把此次访问视为一个重要里程碑，标志着两国关系超越传统外交框架，迈向市场、资本与企业层面的务实合作伙伴关系。印度国家证券交易所愿支持越南资本市场发展，欢迎越南企业赴印寻求融资机会。他希望印越合作本着“同行、共进、共同发展”的精神不断向前迈进。

访问期间，因杰蒂邀请苏林敲响印度国家证券交易所开市钟，并参观交易所运行中心、技术运行中心和网络安全中心。（完）

越共中央总书记、国家主席苏林会见印度总统穆尔穆。图片来源：越通社

越共中央总书记、国家主席苏林会见印度总统穆尔穆

5月6日下午，越共中央总书记、国家主席苏林在首都新德里的总统府会见了印度总统德罗帕迪·穆尔穆，苏林强调，越南的一贯政策为始终将发展对印关系置于优先位置。越南支持印度在地区和国际多边框架中发挥更大作用。

越通社
#苏林 #印度 #孟买 #印度国家证券交易所 #印越关系 #全面战略伙伴关系 #资本市场 #金融合作 #投资 #双边贸易 #越南企业 #证券交易所 #印越合作 #经济合作
关注 VietnamPlus

融入国际

相关新闻

越共中央总书记、国家主席苏林会见印度总统穆尔穆。图片来源：越通社

越共中央总书记、国家主席苏林会见印度总统穆尔穆

5月6日下午，越共中央总书记、国家主席苏林在首都新德里的总统府会见了印度总统德罗帕迪·穆尔穆，苏林强调，越南的一贯政策为始终将发展对印关系置于优先位置。越南支持印度在地区和国际多边框架中发挥更大作用。

越共中央总书记、国家主席苏林会见印度-越南友好协会主席和越南驻印度名誉领事。图片来源：越通社

越共中央总书记、国家主席苏林会见印度-越南友好协会主席

5月6日下午，正在对印度进行国事访问的越共中央总书记、国家主席苏林在首都新德里会见了印度－越南友好协会主席库苏姆·贾因。苏林对民间外交渠道的重要作用以及包括印越友好协会在内的各人民组织所作出的积极贡献表示高度评价。

更多

乌拉圭共产党国际关系负责人加夫列尔·马萨罗维奇 图自越通社

乌拉圭视角下的胡志明思想：跨越时代的精神力量

值此胡志明主席诞辰136周年（1890年5月19日—2026年5月19日）暨胡志明主席出国寻找救国道路115周年之际，乌拉圭共产党国际关系负责人加夫列尔·马萨罗维奇在接受越通社驻南美记者采访时表示，胡志明主席的生平与事业，对于全世界一切为和平、民族独立、国家主权与社会公平而奋斗的人们而言，具有深远的全球象征意义。

赞助商在宣光省山伟乡一所学校的落成典礼上向学生们赠送礼物。图自越通社

让党的决议在边疆生根发芽

宣光省帕外宿（音译：Pà Vầy Sủ）乡合并后，拥有34个村近1.6万人口，民族成分多样，地域辽阔。在此背景下，推动党的决议落地生根，不能仅靠举办会议或颁布行政文件，而需要灵活、符合地方实际的做法。

越南政府总理黎明兴抵达菲律宾开始出席第48届东盟峰会之行。图自越通社

越南政府总理黎明兴抵达菲律宾开始出席第48届东盟峰会之行

当地时间5月7日12时40分，越南政府总理黎明兴及越南高级代表团抵达菲律宾海滨城市宿务市的麦克坦-宿务国际机场，开始出席第48届东盟峰会之行。黎明兴总理此行是应2026年东盟轮值主席国——菲律宾总统费迪南德·罗慕尔德兹·马科斯（Ferdinand Romualdez Marcos Jr）邀请进行的。

越南政府总理黎明兴出席在菲律宾宿务举行的第48届东盟峰会。图自越通社

📝时评：越南在东盟中彰显“共同建造者”作用

自5月7日至8日在菲律宾举行的第48届东盟峰会不仅聚焦应对眼前挑战，还开启了实现《东盟共同体愿景2045》的新阶段。在此进程中，越南的作用日益凸显，从“积极参与者”转向“共同建造者”，为塑造新时期东盟战略优先事项和发展路径做出了重要贡献。

越南政府总理黎明兴启程赴菲律宾出席东盟峰会。图自越通社

越南政府总理黎明兴启程赴菲律宾出席东盟峰会

应2026年东盟轮值主席国菲律宾共和国总统费迪南德·罗慕尔德兹·马科斯的邀请，越南政府总理黎明兴率越南高级代表团离开首都河内，启程赴菲律宾宿务出席于2026年5月7日至8日举行的第48届东盟峰会。

苏林总书记与纳伦德拉·莫迪总理举行会谈。图自越通社

越南与印度同意将双边关系提升至增强型全面战略伙伴关系

两位领导高兴看到两国建立全面战略伙伴关系10年后在许多领域上的合作取得了长足进展。苏林强调，两国在扩大合作方面仍拥有巨大的潜力和优势，能为两国人民和企业带来切实利益；并建议双方继续为两国企业界扩大在彼此市场上的业务往来创造便利条件。

越共中央总书记苏林会见斯里兰卡总统阿努拉·库马拉·迪萨纳亚克。图自越通社

越南与斯里兰卡关系迈上新高度的里程碑

继对印度共和国进行国事访问之后，越共中央总书记、国家主席苏林及越南高级代表团应斯里兰卡总统阿努拉·库马拉·迪萨纳亚克（Anura Kumara Dissanayake）的邀请，将于2026年5月7日至8日对斯里兰卡进行国事访问。

越共中央总书记、国家主席苏林会见斯里兰卡驻越南大使波希塔·佩雷拉。图自越通社

斯里兰卡大使波希塔·佩雷拉：提升越南与斯里兰卡多方面伙伴关系高度

应斯里兰卡总统阿努拉·库马拉·迪萨纳亚克（Anura Kumara Dissanayake）的邀请，越共中央总书记、国家主席苏林及越南高级代表团将于5月7日至8日对斯里兰卡进行国事访问。值此之际，越通社记者就此次访问的意义及双边合作前景对斯里兰卡驻越南大使波希塔·佩雷拉（Poshitha Perera）进行采访。