越共中央总书记、国家主席苏林在印度国家证券交易所敲响开市钟

越通社孟买——据越通社特派记者报道，在对印度共和国进行国事访问期间，结束首都新德里的各项活动后，5月7日上午，越共中央总书记、国家主席苏林率越南高级代表团离开新德里，前往马哈拉施特拉邦孟买市进行工作访问。



抵达孟买后，苏林即前往印度国家证券交易所参观访问。交易所主席斯里尼瓦斯·因杰蒂在欢迎致辞中表示，苏林总书记、国家主席选择印度特别是孟买与金融界人士会面，充分体现了印越合作关系日益提升的重要性。他相信越南企业将受到印度投资者的高度关注。



因杰蒂表示，印度和越南同属增长迅速的经济体，拥有年轻人口结构、开放型经济特征，以制造业和科技发展为驱动力，两国都将资本市场置于发展进程的核心位置。当前双边贸易额已超过160亿美元，并保持稳定增长。但下一阶段的发展动力将更多来自资本流动，这也将为越南带来新的重要机遇。



据介绍，印度国家证券交易所按交易量计算已成为全球最大的衍生品交易所，市场总市值约5万亿美元，投资者数量超过1.3亿人。



2026年是印越建立全面战略伙伴关系10周年。因杰蒂表示，希望未来10年，人们将把此次访问视为一个重要里程碑，标志着两国关系超越传统外交框架，迈向市场、资本与企业层面的务实合作伙伴关系。印度国家证券交易所愿支持越南资本市场发展，欢迎越南企业赴印寻求融资机会。他希望印越合作本着“同行、共进、共同发展”的精神不断向前迈进。



访问期间，因杰蒂邀请苏林敲响印度国家证券交易所开市钟，并参观交易所运行中心、技术运行中心和网络安全中心。（完）



越通社