☀️越通社早安咖啡（2026.5.7）

苏林总书记与纳伦德拉·莫迪总理举行会谈。图自越通社

越通社河内——·越通社特派记者报道，5月6日，由印度总统穆尔穆与印度总理纳伦德拉·莫迪在首都新德里总统府按照针对国家元首的最高规格礼遇为越共中央总书记、国家主席苏林一行的到访举行正式欢迎仪式。欢迎仪式后，苏林总书记与纳伦德拉·莫迪总理举行了会谈。全文



·据越通社特派记者报道， 5月6日下午，正在对印度进行国事访问的越共中央总书记、国家主席苏林在首都新德里的总统府会见了印度总统德罗帕迪·穆尔穆(Droupadi Murmu)。全文



·据越通社特派记者报道， 5月6日下午，正在对印度进行国事访问的越共中央总书记、国家主席苏林在首都新德里会见了印度－越南友好协会主席库苏姆·贾因（Kusum Jain）。全文



·越通社特派记者报道，对印度进行国事访问期间，当地时间5月6日傍晚，越南科学技术部与印度电子和信息技术部在首都新德里联合举行题为“人力资源、科学技术、创新和数字化转型合作”的越南-印度创新论坛。越共中央总书记、国家主席苏林出席论坛并发表指导性讲话。全文



·在对印度进行国事访问期间，当地时间5月6日下午，越共中央总书记、国家主席苏林在印度世界事务委员会发表了题为“新纪元越印增强型全面战略伙伴关系：共享愿景、战略契合、务实合作”的施政演讲。



越南政府总理黎明兴启程赴菲律宾出席东盟峰会。图自越通社

·应2026年东盟轮值主席国菲律宾共和国总统费迪南德·罗慕尔德兹·马科斯的邀请，越南政府总理黎明兴率越南高级代表团离开首都河内，启程赴菲律宾宿务出席于2026年5月7日至8日举行的第48届东盟峰会。全文



·第十届东盟维和中心网络会议（APCN）于5月4日至8日以线上形式举行，主会场设在菲律宾，并与相关国家进行视频连线。越南维和局局长、越南国防部代表团团长范孟胜少将5月6日在全体会议上发表了重要讲话。全文



·政府刚颁布的《国家创新创业战略》中一个值得注意的内容是，政府将研究、制定关于“一人公司”模式的试点政策，为推动经济增长、改革创新和提高国家竞争力做出贡献。



·越南政府总理签发第21/2026/QĐ-TTg号决定，颁布《战略技术目录》和《战略技术产品目录》。



·越南政府总理5月6日签发关于为民众进行免费定期体检或疾病筛查的第17/CT-TTg号指示，旨在落实中央政治局关于采取系列突破性措施，加强保护、关怀和改善民众健康水平的第72-NQ/TW号决议。



·胡志明市卫生局与市科技厅、市数字化转型中心及市公安局日前就在胡志明市数字公民应用上为全体市民部署电子健康档案的方案达成共识。全文



·越通社驻首尔记者援引韩国《韩国经济日报》（HanKyung）5月5日报道称，现代汽车集团（Hyundai Motor）正通过与越南汽车技术人力资源培训合作项目，加速其在东南亚的扩张战略。在东南亚市场崛起为全球汽车工业新的生产与销售中心的背景下，该战略备受期待。全文



·嘉莱省许多渔民正逐渐熟悉使用电子渔业捕捞日志。这一转变不仅帮助船主和船长节省时间、实现数据安全存储，还推动生产理念向现代化、可持续方向转变。



今年前4个月泰国接待外国游客人数下降3.45%。图自越通社

·越通社驻曼谷记者报道，泰国旅游与体育部表示，今年前4个月泰国接待外国游客近1200万人次，同比下降3.45%；旅游收入为5840亿泰铢（约合180亿美元），同比下降3.28%。（完）